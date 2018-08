Un nouveau vélo adapté pour Nadia Pelletier

Celle qui s'était fait dérober son vélo adapté au début juillet a reçu un tout nouveau, jeudi après-midi au Centre d'autonomie de Chicoutimi à Saguenay.

Le nouveau bolide de Nadia Pelletier a été acquis au coût de 7000 $. Il s'adapte parfaitement à son fauteuil roulant. Elle n'a donc plus besoin d'aide.

Des bénévoles réunis par Mario Gagnon avaient tenu un barrage pour récolter des dons il y a un mois. La chaîne de dépanneurs du Saguenay-Lac St-Jean Maestro a fourni 3000 $.

Nadia Pelletier n'avait pas fait de vélo depuis que le sien était disparu. Elle était très émue jeudi.

«D'avoir été ainsi soutenue par les gens pour me permettre de faire de l'exercice..., a expliqué la femme, les larmes aux yeux. Mon nouveau vélo fait changement, mais il va permettre de me rendre plus loin.»