Une femme de 32 ans portée disparue à Montréal

La police de Montréal sollicite l’aide de la population pour localiser une femme de 32 ans portée disparue.

Josyane Lépine aurait été aperçue pour la dernière fois, vers 13 h, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité, parce qu’elle aurait tenu des propos confus.

«Elle pourrait être agressive et pourrait représenter un danger pour elle-même. Elle aurait mentionné être attirée par l'eau», a fait savoir la police dans un communiqué.

Elle mesure 5’2'' (156 cm) et 115 lb (52 kg) en plus d’avoir les yeux bleus et les cheveux châtains. Au moment de sa disparition, elle portait une camisole bleue, un short bleu, des talons hauts.

Toute information pouvant permettre aux policiers de retrouver Josyane Lépine peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en composant le 911.