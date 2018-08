ZZ Top chauffe le Centre Vidéotron

Il n’y a pas beaucoup de surprises dans un spectacle de ZZ Top. Les gros hits, les mouvements chorégraphiés, le gros son, la rythmique, la basse et la guitare en « minou » et les barbes qui sont toujours aussi longues. Pourquoi changer une recette, lorsqu’elle est gagnante ?

Le trio texan, qui fêtera l’an prochain ses 50 ans était de passage, jeudi, au Centre Vidéotron. Une première pour Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard, qui s’étaient produits sur les plaines d’Abraham en 2005 et au Pavillon de la Jeunesse en novembre 2013.

Un Centre Vidéotron, qui, pour l’occasion, était dans une configuration réduite et plus intimiste pouvant accueillir autour de 6000 spectateurs.

ZZ Top, qui n’a pas lancé de nouvelle musique depuis l’album La Futura en 2012, a livré une prestation presque semblable à celle offerte lors de sa dernière visite en 2013. Dix des 16 titres interprétés l’avaient été en 2013. On ne change pas une formule gagnante.

Le trio, qui a vendu 50 millions d’albums, s’installe sur scène et lance la soirée blues rock texane avec Got Me Under Pressure.

On reconnaît la voix éraillée du guitariste Billy Gibbons et celle plus aiguë du bassiste Dustin Hill. Frank Beard, derrière sa batterie, entouré par deux murs d’amplis, bat la mesure tel un métronome.

Chapeaux sur la tête, Gibbons et Hill font quelques pas, ensemble, vers l’avant. Des déplacements chorégraphiés que l’on reconnaît et qui suivent ZZ Top depuis toujours.

Une première bombe

Après I Thank You, Waitin’ for the Bus et Jesus Just Left Chicago, tous enchaînés, et quelques mesures d’une pièce des films de James Bond, le trio lance une première bombe avec Gimme All Your Lovin’.

Dès les premières mesures de la batterie, le public réagit. Le « riff » incendiaire de Billy Gibbons suit et les gens se lèvent. Les téléphones cellulaires, qui seront interdits lors du spectacle de Jack White, s’allument. Le hit fait son effet. On veut immortaliser ce moment.

ZZ Top a ensuite livré de bonnes versions de Pearl Necklace, I’m Bad, I’m Nationwide, Beer Drinkers & Hell Raisers, avant de lancer, coup sur coup, les puissantes Sharp Dressed Man et Legs, de l’album Eliminator. Le disque qui avait ramené le groupe sur la map en 1983.

Clin d’œil à Elvis

En rappel, le trio a poursuivi avec la même énergie avec les explosives La Grange et Tush des albums Tres Hombres et Fandango !, lancés en 1973 et 1975.

Et surprise, le trio, qui ne devait pas revenir sur scène après ses deux rappels, a offert une version de Jailhouse Rock, pièce de Jerry Leiber et Mike Stoller, popularisée par Elvis Presley. Un clin d’œil au « King», décédé le 16 août 1977. Une belle façon de terminer une soirée peut-être un peu trop courte, avec une prestation avoisinant les 80 minutes.

Fidèle à ses habitues, ZZ Top a livré une prestation qui a fait un peu de surplace en début de parcours, mais qui a, ensuite, monté continuellement en intensité. Rien de mémorable, mais une prestation fort efficace.

En première partie, le québécois Steve Hill a démontré à nouveau toute l’étendue de son talent.

Dans une formule d’homme-orchestre, qu’il préconise depuis plusieurs années, le guitariste a livré une demi-heure de blues-rock électrique bien chaude.

L’homme-orchestre

Des titres qui se retrouvent sur ses trois albums Solo Recordings et sur son album en spectacle The One Man Blues Rock Band enregistré au Centre d’art La Chapelle.

Il joue de tout. Il chante, il a un « bass drum », une caisse claire et des cymbales qu’il frappe avec une baguette fixée au bout de sa guitare.

On ferme les yeux et on n’a jamais l’impression qu’il est seul sur les planches. Il dégage autant de son et d’énergie qu’une formation complète. On entend même des sonorités de basse à travers tout ça.

C’est fascinant de le voir livrer les Rhythm’ All Over, Go On, Damned, The Ballad of Johnny Wabo, The Collector et Dangerous à la perfection, parsemés de quelques solos bien vifs.

La foule s’est levée d’un bloc à la fin de sa prestation pour lui donner une ovation bien méritée.