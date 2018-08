1,8 milliard $ d'annonces libérales cette semaine

1,8 milliard de dollars: voici le chiffre de la semaine! Il s’agit de la somme totale des annonces réalisées par le gouvernement Couillard au cours des cinq derniers jours seulement.

Députés, ministres et ténors libéraux du gouvernement Couillard ont sillonné les quatre coins du Québec à moins d’une semaine du déclenchement des élections.

Aucune région n’a été épargnée par cette déferlante de millions de dollars. Des investissements régionaux totalisant plus de 77 millions $ ont été annoncés en Gaspésie, ce qui en fait la région qui a touché le plus d’argent cette semaine. Ensuite vient la Montérégie avec plus de 75 millions $, Montréal (46 millions $), la région de Québec (35 millions $) et enfin, la Mauricie (27 millions $).

À ces annonces s'ajoutent également les investissements nationaux qui touchent tout le Québec.

Au total, les libéraux ont réalisé 49 annonces économiques. Vendredi, le premier ministre s’est bien défendu de toute velléité électoraliste.

«Avec la nouvelle époque des élections à date fixe, jusqu’où ça va s’arrêter? s’est-il questionné vendredi matin en conférence de presse. Combien de temps avant les élections faut-il reculer pour ne plus avoir le droit de poser un seul geste?»

Tout au long de la semaine, les députés libéraux ont aussi dû justifier pourquoi leurs annonces tombent à quelques jours du déclenchement de la campagne.

L’annonce la plus onéreuse demeure celle de 863 millions de dollars pour aider les entreprises québécoises à faire face à la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis.

Lundi prochain, la Vérificatrice générale présentera son état des finances publiques. Ce portrait global et complet permettra, pour une première fois cette année, d’évaluer si les promesses des différents partis seront réalistes ou un peu trop optimistes.