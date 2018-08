Bernier comparé à Trump

En épousant les tactiques du président américain Donald Trump pour faire passer son message, Maxime Bernier nuit à son parti et ouvre la porte à de dangereux dérapages, s’inquiètent plusieurs.

Le comportement du député beauceron sur les réseaux sociaux depuis une semaine choque de plus en plus, même au sein de sa propre famille politique.

«Avec chaque tweet, Max devient de moins en moins pertinent», assène Tim Powers, un stratège conservateur de longue date.

Bernier utilise depuis qu’il a mis le feu aux poudres dimanche dernier, des méthodes de communication sur les réseaux sociaux qui rappellent celles du président américain Donald Trump.

Par exemple, le député fédéral n’a pas hésité à traiter, jeudi, une journaliste de la CBC de Fake News, un terme qui a été popularisé par le président Trump. Et depuis une semaine, M. Bernier refuse systématiquement d’expliquer son point de vue dans une entrevue, lançant ses opinions exclusivement sur Twitter.

«M. Bernier a droit à ses opinions politiques. Mais utiliser le terme Fake News parce qu’une journaliste de CBC a voulu lui demander d’éclaircir ses propos, c’est carrément cheap de sa part», déplore le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Stéphane Giroux. Il ajoute qu’il est selon lui «très malsain dans une démocratie de démoniser une presse libre comme on a ici».

De glace

Mais le principal intéressé ne s’en fait pas trop avec la façon dont sont perçus ses gestes. «Les gens peuvent interpréter ce que je fais comme ils veulent», écrit-il dans un bref commentaire transmis au «Journal de Montréal» sur Twitter, ajoutant qu’il s’adressera aux médias «au moment opportun».

Il a mis le feu aux poudres dimanche en affirmant sur Twitter que «plus de diversité ne nous rendra pas plus forts, cela détruira notre pays». Ses commentaires ont été dénoncés par plusieurs de ses collègues et par son chef Andrew Scheer.

M. Powers est conscient que les conservateurs n’ont aucun intérêt à se faire comparer à Trump sur les questions identitaires. «Tout cela n’aide pas Andrew Scheer. Ça aide Justin Trudeau», dit-il.

Les libéraux ne se sont d’ailleurs pas fait prier pour faire la comparaison. «On voit M. Bernier utiliser des techniques qu’on a vues ailleurs, c’est-à-dire partir avec des tweets incendiaires ensuite refuser de donner des entrevues», dit le député libéral Joël Lightbound.

Le spécialiste du mouvement conservateur Frédéric Boily estime «troublant» le recours par M. Bernier à l’expression «Fake News».

«Cela dénote chez lui une tentation de se radicaliser.»

Des maires ont de la difficulté à comprendre

Les maires de Sainte-Marie et Saint-Georges ne comprennent pas la stratégie actuelle de Maxime Bernier «qu’ils n’ont pas vu depuis très longtemps en Beauce».

«C’est malheureux. J’aimerais comprendre la stratégie. S’il avait été chef, est-ce qu’il aurait donné la liberté de parole comme ça à tout le monde sur chaque sujet? Ça aurait provoqué un méchant champ de bataille. J’ai vécu une situation semblable lorsque j’étais à l’ADQ. J’étais contre un programme et je le disais au caucus. Mais après, en sortant, je prenais ma pilule et j’étais loyal», affirme le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

Même s’il croit que le député fédéral est assez populaire pour être réélu comme indépendant, Claude Morin affirme que la population n’en sortirait pas gagnante. Par ailleurs, Maxime Bernier est peu visible dans son patelin depuis les derniers mois.

«Ça fait un an que je ne l’ai pas vu. La dernière fois, c’était le 1er juillet 2017. Vous savez, on arrête de cogner à la porte si la porte n’ouvre pas. Je n’ai pas fait d’effort pour aller le voir non plus», ajoute M. Morin.

Efforts

En Beauce, de nombreux efforts ont aussi été faits pour favoriser l’arrivée et l’intégration de travailleurs étrangers.

«On veut continuer. On a besoin de main-d’œuvre. Nous avons beaucoup d’organismes pour ça qui vont très bien et beaucoup de gens viennent s’établir pour ça. Il faut que ça continue. C’est bien parti et les contacts sont établis», termine Claude Morin.

Le maire de Sainte-Marie affirme également qu’il n’a pas vu M. Bernier depuis fort longtemps.

«Ça fait un bon bout de temps que je n’ai pas eu de contact. C’est embêtant et je ne comprends pas trop. Il est dur à suivre. Je trouve ça dommage. Je ne veux pas le juger et je ne sais pas trop ce qui se passe», mentionne Gaétan Vachon, qui est également préfet de la MRC Nouvelle-Beauce.

Partout, les stratégies se multiplient pour combler les emplois. «On travaille fort avec Olymel pour les immigrants qui veulent venir. On en a besoin.»

Dans la région, M. Vachon estime que les séquelles de la course à la chefferie de Maxime Bernier se sont toujours fait sentir avec les agriculteurs beaucerons.