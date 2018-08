Bourses : Wall Street et Toronto terminent en hausse

La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note positive vendredi, les investisseurs accueillant avec optimisme des informations sur de possibles avancées dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,43% à 25 669,32 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,13% à 7816,33 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,33% à 2850,13 dollars.

Même tendance à Toronto où l’indice S&PTSX a pris 0,6% pour terminer la semaine à 16 323,71 points.

Sur la semaine le Dow Jones et le S&P 500 ont augmenté respectivement de 1,4% et 0,6% tandis que le Nasdaq a baissé de 0,3%.

Vendredi, les indices «ont profité de la parution en cours de séance d'un article du Wall Street Journal affirmant que les négociateurs chinois et américains étaient en train de discuter d'une feuille de route pour parvenir à régler la dispute commerciale entre les deux pays, avec en ligne de mire des réunions formelles entre les chefs d'État Donald Trump et Xi Jinping en novembre», a souligné Karl Haeling de LBBW.

«Si on peut ne serait-ce qu'éloigner la perspective d'une nouvelle escalade des tensions» et de l'imposition de taxes douanières supplémentaires, «cela permettrait au marché d'absorber plus facilement tout autre problème pouvant émerger dans le monde», qu'il provienne de Turquie ou d'ailleurs, a-t-il ajouté.

«Le manque de détails» sur le processus de négociation ou sur les exigences des deux parties a toutefois «limité la hausse des indices», a estimé M. Haeling.

Les indices s'étaient montrés hésitants en début de séance, les investisseurs penchant pour la prudence face au repli de la livre turque.

Pâtissant de la menace de nouvelles sanctions de Washington si Ankara ne libérait pas un pasteur américain, un avertissement auquel Ankara a promis de répliquer, la livre turque repartait nettement à la baisse face au dollar après avoir regagné du terrain pendant trois jours.

Le secteur technologique a aussi été affecté par les prévisions décevantes de Nvidia (-4,90%) et Applied Materials (-7,72%), deux groupes liés au secteur des semi-conducteurs.

La séance a aussi été marquée vendredi par l'idée évoquée par Donald Trump d'une publication des résultats des entreprises cotées tous les six mois au lieu de trois comme c'est le cas actuellement. Le président américain a demandé au gendarme de la Bourse, la SEC, de se pencher sur la question.

Tesla (-8,93%) a par ailleurs de nouveau attiré l'attention alors que son patron Elon Musk a concédé dans une longue interview au New York Times vivre «l'année la plus difficile et la plus douloureuse de (sa) carrière».