Des employés de la minière Semafo tués dans une attaque au Burkina Faso

La compagnie minière québécoise Semafo déplore une seconde attaque meurtrière en moins d’une semaine contre des convois de ses installations du Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest.

Vendredi, dans un communiqué, Semafo a indiqué qu’elle «regrette d’annoncer qu'un autobus transportant des employés entre la ville de Bobo-Dioulasso et la mine Mana au Burkina Faso a été la cible d’une attaque par des bandits armés ce matin». «Lors d'un échange de tirs entre les policiers et les bandits, un employé national de Semafo et un employé d’un sous-traitant ont perdu la vie.»

Selon la police nationale du Burkina, citée par des médias locaux, le véhicule de Semafo était escorté par une équipe d’agents assurant sa sécurité lorsqu’il a été attaqué dans la commune de Bekuy. La police a ajouté qu’en plus des deux civils décédés durant l’attaque, quatre blessés sont à déplorer dans les rangs du personnel de Semafo. Un policier a également été blessé.

Semafo a assuré dans son communiqué que «les activités minières de la mine Mana, située à 80 km de l’incident, n’ont pas été affectées». «Les premières analyses suggèrent que cet incident et l'incident armé survenu il y a six jours dans la région de l'Est ne sont pas liés, a ajouté Semafo. Cependant, la société augmentera ses mesures de sécurité à Mana et prendra les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la mine et de ses employés.»

Samedi dernier, dans l’est du Burkina Faso, c’est un convoi en direction de la mine de Semafo de Boungou qui avait été la cible d’une attaque au cours de laquelle cinq gendarmes burkinabés chargés d’assurer la sécurité de la mine et un employé d’un sous-traitant de Semafo ont été tués.

L’aurifère Semafo exploite deux mines au Burkina Faso, celle de Mana et celle de Boungou, qui doit entrer en production commerciale au cours du troisième trimestre de l’exercice en cours.