Des plaques d’immatriculation s’usent prématurément

Un lot de plaques d'immatriculation sur les routes du Québec présentent un défaut de fabrication qui pourrait valoir une contravention à leur propriétaire.

La pellicule de plastique colorée qui recouvre l’aluminium se soulève de façon prématurée.

À la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), on affirme que les retours de plaques sont plus fréquents depuis un an. Les automobilistes doivent réagir lorsque la couleur bleue sur les numéros commence à s'effriter. C’est ce qui peut leur valoir une contravention.

«Les policiers peuvent donner un avertissement à la personne. Si cette personne est interceptée de nouveau, elle pourrait recevoir un constat d'infraction de 30 dollars plus les frais, ce qui remonte à 63 dollars», précise Raphaël Bergeron, agent relationniste au Service de police de la Ville de Montréal.

Les plaques d'immatriculation du Québec sont fabriquées par Relief Design, à Saint-Louis-de-Blandford, qui a refusé une entrevue à TVA Nouvelles.

«Si on voit qu'il y a une recrudescence des signalements, on va s'asseoir avec le fabricant pour être capable de déterminer s'il y a une problématique et, si oui, la régler le plus rapidement possible», note Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ.

Le remplacement des plaques est gratuit si le défaut «correspond au décollement de la pellicule réfléchissante apposée sur la plaque», affirme la SAAQ. Par contre, pour tout autre défaut, il faut payer 15 dollars pour en avoir une autre une fois la garantie de cinq ans échue.

Quant aux nouvelles plaques d'immatriculation personnalisées disponibles depuis cet été pour 250 dollars, le ministre des Transports, André Fortin, s’attend à ce qu’elles soient de même qualité que les plaques régulières.