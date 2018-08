Il ouvre le feu sur un ami après une dispute au sujet d'Aretha Franklin

Une dispute au sujet de la défunte chanteuse Aretha Franklin s’est terminée en une fusillade entre deux amis à Suffolk, en Virginie.

L’incident se serait produit tout juste à l’extérieur d’un salon de barbier après que les deux amis se soient disputés au sujet de l’actrice la plus susceptible d’incarner la reine du soul Aretha Franklin, décédée jeudi à l’âge de 76 ans, dans un film sur sa vie.

«Ils parlaient de voir Halle Berry interpréter Aretha et ils se sont disputés et pour une raison que j’ignore, Tony s’est énervé et est devenu agressif», raconte un témoin.

La dispute se serait amorcée à l’intérieur du salon de barbier avant de se transporter à l’extérieur.

«Ils étaient au sol quand le garçon a sorti son arme à feu et a dit à Tony qu’il lui laissait une chance», poursuit le témoin.

Selon ce dernier, le suspect aurait ouvert le feu derrière Tony alors que celui-ci quittait l’établissement.

«J’ai entendu “non, non, non” et des coups de feu, mais ils semblaient accidentels», raconte un autre témoin.

Les autorités indiquent que la victime a été sérieusement blessée.

Des habitués du salon de barbier ont indiqué que l’ambiance y est habituellement très cordiale. «C’est notre endroit pour discuter», affirme l’un d’eux. Toujours selon des témoignages recueillis, les deux belligérants seraient des amis.