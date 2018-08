Karl-Emmanuel Villeneuve déclaré inapte à subir son procès

Un jeune homme de 20 ans suspecté par les policiers d’être l’auteur d’un meurtre commis à Saguenay au début du mois d’août est inapte à subir un procès, selon un psychiatre qui l’a examiné plus tôt cette semaine.

Karl-Emmanuel Villeneuve, 20 ans, a été arrêté le 8 août dernier en lien avec la mort d’Alexandre Larouche, un jeune homme de 22 ans assassiné dans la résidence de ses parents il y a près de trois semaines à Chicoutimi-Nord.

Bien qu’il ne soit pas accusé de meurtre pour l’instant, Villeneuve fait face à trois chefs relatifs à la possession d’armes prohibées et une de trafic de cocaïne dans cette affaire.

Vendredi matin, le juge Richard Daoust a pris connaissance d’un rapport psychiatrique qui démontre que l’accusé, qui est apparu une nouvelle fois avec le sourire aux lèvres dans le box des accusés du palais de justice de Chicoutimi, «ne comprend pas ce qui se passe».

Villeneuve, qui a des antécédents de maladie mentale dans sa famille, est «incapable» de communiquer avec son avocat et ne comprend pas la nature des accusations auxquelles il fait face a indiqué le juge.

Détenu à l'hôpital

Karl-Emmanuel Villeneuve sera donc détenu à l’hôpital de Chicoutimi, jusqu’à ce que son état s’améliore.

«Le psychiatre a confirmé qu’il pourrait être dans un état de psychose. Une fois médicamenté, j’ai la certitude qu’il sera apte à subir un procès», a indiqué son avocat Me Jean-Marc Fradette, mentionnant au passage qu’un verdict d’inaptitude était extrêmement rare.

La procureure de la Couronne, Me Mélanie Paré, a indiqué que le dossier était «sur pause», mais que d’autres accusations pourraient toujours être déposées contre Villeneuve. Dans le cas où il demeurerait inapte à vie, la Couronne a demandé à revoir le dossier du jeune homme le 17 août 2020 pour déterminer la suite des choses.

Enquête

L’avocat de Villeneuve croit aussi que les enquêteurs ont maintenant du pain sur la planche pour prouver l’implication de son client dans le meurtre d’Alexandre Larouche.

«Les policiers vont devoir retourner au travail pour trouver des éléments d’enquête indépendants de l’interrogatoire. Il est fort possible que la déclaration vidéo [de l’interrogatoire] soit empreinte de choses qui auraient été mentionnées par l’accusé, et qui ne sont pas vraies. On ne peut pas accuser quelqu’un de choses qui ne sont peut-être pas vraies. On a déjà vu des accusés s’auto-incriminer alors qu’ils n’étaient pas coupables», a ajouté Me Fradette.