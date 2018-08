Le maire Demers retrouve sa majorité au conseil

Après des semaines de vives tensions au sein de la formation politique du maire Marc Demers de Laval, ce dernier a finalement retrouvé sa majorité au conseil municipal.

Dans un communiqué émis vendredi après-midi, le conseiller municipal de Renaud, Aram Elagoz, ainsi que la conseillère de Souvenir-Labelle, Sandra El-Helou, annoncent qu’ils réintègrent dès aujourd’hui le caucus du Mouvement Lavallois.

«J’ai rejoint le deuxième groupe en juin dernier parce que j’aspirais à plus de souplesse dans la gestion de notre caucus et parce que je souhaitais être davantage consulté dans la prise de décision. Le processus de médiation a permis des échanges profitables et sains», a soutenu Aram Elagoz.

«L’équipe du maire a fait plusieurs propositions de changements dans le fonctionnement de notre caucus qui répondent à mes attentes. Ainsi, je ne vois plus de raisons de retarder davantage mon retour auprès du caucus du Mouvement Lavallois», a ajouté M. Elagoz.

«Je partage tout à fait le point de vue de mon collègue Aram à l’effet que la médiation a permis des discussions franches, positives et satisfaisantes», a poursuivi Sandra El-Helou.

Les deux conseillers ont tenu à rassurer leurs concitoyens de leur dévouement constant à défendre leurs intérêts, à faire en sorte d’améliorer leur qualité de vie, leur mieux-être, avec l’équipe qui a été élue en novembre dernier.

Réaction du maire Demers

«Je suis très heureux de la décision des conseillers Elagoz et El-Helou et je les accueille à bras ouverts. J’ai toujours cru aux bienfaits de cette médiation et elle porte fruit», a dit le maire Demers.

Ce dernier espère que la médiation permette à d'autres conseillers de revenir dans le Mouvement Lavallois.