Le manque de pluie affecte la production des pommes de terre dans le Bas-Saint-Laurent

Les producteurs de pommes de terre du Bas-Saint-Laurent sont directement affectés par le manque de pluie et leur récolte tardive est sérieusement comprise.

À la Ferme J.L. Drapeau de Sainte-Flavie, par exemple, les pommes de terre tardives représentent 75 % de la récolte annuelle.

Le manque de pluie affecte la croissance des plants et les pommes de terre n’ont pas la dimension habituelle. En outre, leur nombre dans les plants est moins élevé que la normale.

La situation est critique, selon le producteur de la Ferme J.L. Drapeau, Richard Fillion. Il faut de la pluie dans les prochains jours, dit-il.

«C'est pour faire nos patates pour l'été prochain justement pour pouvoir livrer nos cantines, nos magasins. Ça nous prend absolument de l'eau pour que [la pomme de terre] tardive grossisse, pour avoir du gros calibre. En ce moment, elle n'est pas grosse. Fin août et début septembre, c'est là que le gros calibre vient», explique-t-il.

La première récolte s’est avérée meilleure que prévu. Les faibles quantités de précipitations reçues en juin faisaient craindre le pire aux producteurs. Les orages à la fin juillet et au début du mois d’août ont aidé à avoir une meilleure récolte.

De plus, l’été 2017 avait été particulièrement difficile avec la sécheresse. À la Ferme J.L. Drapeau, les rendements avaient diminué de 50 %. On a dû aller acheter des pommes de terre à l’extérieur pour répondre à la demande des clients.

La plupart des producteurs joints par TVA Nouvelles affirment que l’été 2018 sera toutefois plus favorable pour la pomme de terre que l’an dernier. Il est difficile de dire, pour le moment, de quel ordre de grandeur seront les rendements cette année. Impossible aussi de savoir pour le moment s’il pourrait y avoir un impact sur le prix.

Les producteurs espèrent de bonnes averses au cours des prochains jours, mais il n’y a pas de précipitations significatives prévues dans l’est du Bas-Saint-Laurent au cours des prochains jours.

«C’est toute la même chose, les gars aimeraient ça avoir de l'eau la nuit comme on a eu au début. Tout le monde est dans le même bateau. Si on regarde les gars de foin et céréales, c'est nous qui sommes mieux placés», ajoute M. Fillion.