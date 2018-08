Les espoirs sont grands chez le Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar de Baie-Comeau a amorcé son 22e camp d’entraînement où les espoirs sont grands pour cette nouvelle saison après deux années de vaches maigres.

Une quarantaine de joueurs sont arrivés en ville au cours des dernières heures pour participer à ce camp d’entraînement.

L’organisation du Drakkar a d’ailleurs mis la main sur le gardien de 19 ans Kyle Jessiman et le vétéran de 20 ans Samuel L’Italien pour ajouter de l’expérience à l’équipe.

Martin Bernard veut gagner. «Je m’attends à énormément de leadership de la part de nos vétérans. Il n’y a que quelques places de disponibles alors c’est aux jeunes de nous forcer la main pour les faire jouer ici dans un rôle qui nous aide à gagner des matchs», souligne l’entraîneur-chef.

Quant aux deux joueurs russes, Ivan Chekhovich et Yaroslav Alexeyev, ils arriveront le 26 août. Entre temps, ils s’entraîneront en Europe. L’entraîneur-chef rappelle qu’il ne reste que quelques postes vacants à combler. Le retour des Jordan Martel, D’Artagnan Joly et Gabriel Fortier devrait aider l’offensive.

Le Drakkar a ajouté de l’expérience à sa brigade défensive avec l’acquisition du joueur de 19 ans Sacha Roy du Cap Breton.

Le défenseur Xavier Bouchard espère être à la hauteur de la direction de l’équipe.

«Je suis conscient que cette année on va avoir une bonne équipe. C’est juste de garder les choses simples, puis de se fixer un objectif pour les premiers matchs et de voir comment ça va et après tranquillement d’augmenter le rythme», laisse tomber le solide gaillard.