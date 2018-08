Les marchés publics sont une ressource importante pour les producteurs

Les marchés publics se multiplient au Québec et plus cette industrie se développe, plus elle devient importante pour les producteurs.

En dix ans, le nombre de marchés membres de l'Association québécoise est passé de 30 à 103. Du côté du ministère de l'Agriculture, on en répertorie encore davantage, soit 175.

«Ça constitue une source de revenu additionnel pour la plupart, mais pour certains c'est leur source de revenu principal», a expliqué François Mercier, coordonnateur du Marché public de La Mitis.

Aux Herbes Salées du Bas-du-Fleuve, on fait de la culture maraîchère uniquement pour les marchés publics de La Mitis et de Rimouski. Cette culture permet de faire travailler 10 employés durant toute la saison, alors qu'autrefois leur horaire de travail était plus sporadique.

«Le marché public permet à ces gens-là d'être maintenus du mois d'avril jusqu'en octobre à temps plein», a souligné le propriétaire chez Les Herbes Salées du Bas-du-Fleuve.

Au marché de La Mitis, par exemple, les ventes de produits maraîchers représentent désormais 42 % des ventes. «Les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'achat local, puis aux produits de la terre, maraîchers, entre autres, et du côté des produits fruitiers aussi on observe une forte augmentation», a mentionné M. Mercier.

Un intérêt grandissant

L'an dernier, du côté du marché de Rimouski, 635 000$ de produits ont été vendus. Cette année, les ventes sont supérieures à celles de 2017.

Puisque la demande est grande, les producteurs peuvent diversifier davantage leur offre.

«Si vous avez huit, neuf, dix, produits et que les clients peuvent compléter leur panier de légumes au marché, ça devient encore plus intéressant», a indiqué M. Roy.

Une étude de l'Association des marchés publics tente actuellement de dresser le portrait des retombées socio-économiques des marchés à la grandeur du Québec. L'association mentionne que l'apport de ces marchés est bien réel et qu'il ne reste plus qu'à le chiffrer.

Jusqu’au 19 août, l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ) souligne la 10e édition de la Semaine québécoise des marchés publics.