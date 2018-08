Les secteurs à éviter ce week-end

Les automobilistes vont encore devoir s’armer de patience cette fin de semaine sur les routes: de nombreuses entraves vont compliquer les déplacements.

L’autoroute 720/ route 136 et l’autoroute 20 en direction ouest, seront fermées, de vendredi 23h59 à lundi 5h, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’entrée de la bretelle de la route 138 dans l’échangeur Saint-Pierre.

L’entrée temporaire du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’échangeur Montréal-Ouest sera fermée selon le même horaire.

Même chose pour l’entrée de la rue Saint-Antoine, en direction ouest, qui sera fermée dès 22h, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima. Les automobilistes pourront faire un demi-tour vers la rue Saint-Jacques, puis avenue Atwater et autoroute 15 nord.

L’entrée commune de la rue Saint-Antoine, en direction est, et de la rue Sanguinet/ avenue de l’Hôtel-de-Ville sera aussi fermée, à partir de 23h30. Un détour est possible via l’avenue Viger, le boulevard Robert-Bourassa, rue de Nazareth, autoroute 10 est et autoroute 15 nord. Et pour les automobilistes en provenance de la rue Saint-Antoine (est), le détour se fera via la rue Berri.

Conséquemment, la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h, tout comme celle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest.

Il est à noter que les entrées du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick pour l’autoroute 20 ouest seront fermées selon le même horaire.

Du côté de l’échangeur Turcot, la route 136/ autoroute 720 est (vers le centre-ville) sera fermée entre l’échangeur et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, de vendredi 23h59 à lundi 5h.

De ce fait, la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/ autoroute 720 est, et celle de l’autoroute 20 est pour la route 136/ autoroute 720 est, seront complètement fermées selon le même horaire. Même histoire pour la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie) et celle de l’autoroute 720 ouest pour l’autoroute 15 nord.

Une voie sur deux sera fermée sur l’autoroute 15 nord, entre l’échangeur et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce, à partir de vendredi 23h59 et ce jusqu’à lundi 5h.

La rue Notre-Dame (sous les bretelles de l’échangeur) sera fermée entre vendredi 20h et samedi 8h, entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk.

L’autoroute 13 sud, entre la sortie 6 et l’entrée de l’autoroute 520 ouest, sera fermée de vendredi 23 h à lundi 5h.

De ce fait, les bretelles de l’autoroute 40 est et ouest pour l’autoroute 13 sud seront fermées à compter de 22h30 vendredi, et ce jusqu’à lundi 5h30.

L’autoroute 13 nord sera complètement fermée entre la sortie 6 et l’entrée du boulevard Henri-Bourassa, de vendredi 23h à samedi 8h, puis de samedi 23h59 à dimanche 9h.

L’autoroute 15 nord sera fermée, entre la sortie 58 et l’entrée de l’autoroute 10 est et du boulevard Gaétan-Laberge, de vendredi 22h à lundi 5h.

À partir du lundi 20 août, et ce jusqu’au 27 août, le chemin de la Côte-Saint-Paul (sous l’échangeur Turcot) sera inaccessible aux automobilistes, cyclistes et piétons. Des détours seront prévus pour les voitures, quant aux cyclistes, ils pourront passer par la piste du canal de Lachine en longeant la rue Saint-Patrick.

Dimanche 19 août, d’autres entraves seront à prévoir entre 6h et 20h en raison de l’épreuve de vélo Iron Man Mont-Tremblant: notamment sur la route 117, la montée Ryan et le chemin Duplessis.