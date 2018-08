L’inflation en hausse de 2,4% au Québec

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,4% au Québec au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet, après avoir progressé de 2 % en juin dernier.

Au Canada, l’inflation a été de 3 % au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet, après avoir progressé de 2,5% en juin, selon les chiffres dévoilés vendredi par Statistique Canada. Il s’agissait déjà du niveau le plus élevé depuis février 2012.

La hausse de l'Indice des prix à la consommation est surtout attribuable aux prix de l'énergie.

De plus, les prix plus élevés pour le transport aérien et les voyages organisés ont aussi contribué à la hausse des prix à la consommation en juillet.

«Les mesures privilégiées de l'inflation fondamentale de la Banque du Canada sont demeurées stables en juillet», a précisé l’agence fédérale dans son communiqué.

Statistique Canada souligne également que les huit principales composantes ont augmenté d'une année à l'autre en juillet. «Les coûts de l'énergie ont augmenté de 14,2% par rapport à juillet 2017, après avoir enregistré une hausse de 12,4% d'une année à l'autre en juin», précise-t-on.