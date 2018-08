Luc De Larochellière replongera dans l'époque «Amère America»

Afin de souligner les 30 ans de son premier album en carrière qui lui a permis de gagner trois Félix et qui s'est écoulé à plus de 50 000 exemplaires, Luc De Larochellière jouera dans son intégralité «Amère America» le 1er novembre au Lion d'or, à Montréal.

Pour compléter ce retour dans le passé, il remontera sur scène appuyé de ses musiciens de l'époque, dont les frères Marc et François Pérusse. L'auteur-compositeur-interprète livrera donc une fois plus son succès «Amère America», mais aussi des titres tels que «Chinatown Blues» et «La route est longue».

Les billets de ce concert qui fera partie de la programmation du 32e Coup de coeur francophone sont déjà disponibles (lepointdevente.com) tout comme ceux des six autres spectacles annoncés vendredi.

En plus de Salomé Leclerc, Brigitte Saint-Aubin, Clay and Friends en compagnie de Barcella, Organ Mood et Vincent Appelby, la rockeuse Marjo offrira son spectacle «J'lâche pas» en formule acoustique, simplement accompagnée de deux guitaristes. L'événement aura lieu au Quai des brumes le 10 novembre.

La liste de tous les artistes participant au prochain Coup de coeur sera connue le 25 septembre.