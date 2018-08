Perte de valeur des permis de taxi: une aide de 250 M$ du gouvernement

Le gouvernement octroie une aide de 250 M$ aux chauffeurs de taxi pour compenser la perte de valeur des permis, causée par l’arrivée du service de chauffeurs d’Uber.

Tous les propriétaires d’un permis au Québec à la date du 27 mars 2018 recevront 1000 $. De plus, un montant additionnel, variant entre 2800$ et 45 700 $, sera octroyé pour chaque permis de propriétaire de taxi des agglomérations de Montréal, Québec et Gatineau.

«L'industrie du taxi vit de profondes transformations. Cette situation a des répercussions sur les chauffeurs, les propriétaires et leurs familles, et nous en sommes pleinement conscients», a déclaré le ministre des Finances Carlos Leitão.

Le gouvernement précise qu’on veut compenser avec ces montants les pertes de valeur des permis constatées entre le 1er avril 2014 et le 27 mars 2018. S’il y a eu des transactions sur le même permis, le montant remis va varier.

Les montants ont été établis «équitablement», selon le gouvernement, et permettent de compenser 56% de la perte estimée par agglomération de taxi.

Deux rencontres ont eu lieu avec les divers représentants de l’industrie, qui ont fait part de leurs différents points de vue quant aux modalités de partage. L’aide financière annoncée ce vendredi n’est pas le fruit d’une entente entre le gouvernement et l’industrie, mais bien un programme d’aide du gouvernement. Ce programme d’aide est donc indépendant des recours judiciaires intentés par l’industrie du taxi.

Les montants supplémentaires par région

Est de Mtl (A-5) 45 700$

Montréal (A-11) 45 700$

Ouest de Montréal (A-12) 45 700$

Laval (A-8) 19 800$

Longueuil (A-2) 19 800$

Charlesbourg (A-25) 32 800$

Est de Québec (A-30) 32 800$

Québec (A-36) 32 800$

Sainte-Foy, Sillery (A-38) 32 800$

Hull (A-34) 24 200$

Gatineau (A-55) 7800$