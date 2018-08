«Plusieurs choix difficiles» au camp du Phoenix de Sherbrooke

Le camp d'entraînement du Phoenix de Sherbrooke bat son plein et 54 joueurs de partout au Québec tentent de percer la formation pour la prochaine saison

«Les vétérans sont arrivés en forme et les jeunes ont beaucoup d'énergie. C'est très exigeant, mais on est prêt pour ça. La plupart des joueurs performent vraiment bien. On donne un choix difficile à faire pour les entraîneurs», a expliqué Alex-Olivier Voyer, un attaquant du Phoenix de Sherbrooke.

Les oiseaux ont connu une saison historique l'an dernier. Pour la première fois depuis 2012, l'équipe a atteint la deuxième ronde des séries éliminatoires.

«C'est ce qui a fait notre force l'année passée, ce sont l'attitude et notre vitesse sur la glace. Je pense que les objectifs sont clairs et que nous pouvons bien performer», a mentionné Stéphane Julien, l’entraîneur-chef de la formation sherbrookoise.

La meilleure façon d'attirer les partisans aux matchs du Phoenix demeure la victoire. Mais derrière les projecteurs, l'équipe de marketing travaille d'arrache-pied pour en faire un événement grandiose: l'animation dans les estrades et sur la glace, l'utilisation de l'écran géant, motiver les troupes avec la musique et les jeux. Une cinquantaine de personnes mettent la main à la pâte pour que chaque match soit une fête.

«On sait que c'est une formule gagnante. Les gens aiment venir au Palais des sports pour voir ce qui se passe sur la glace pour les amoureux du hockey. Et pour tous ceux qui aiment l'animation et passer un bon moment en famille ou entre amis, c'est ici que ça se passe pendant 34 matchs», a expliqué Charline Durand, directrice des opérations du Phoenix de Sherbrooke.

Le modèle a fait ses preuves. L'achalandage aux matchs a augmenté de façon considérable au cours des dernières années. «Et ça a explosé pendant les séries avec des foules allant jusqu'à 3000 personnes. C'est vraiment bon pour le Palais des sports!», se réjouit Mme Durand.