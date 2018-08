Une carte Pokémon mise aux enchères par le gouvernement fédéral

On trouve vraiment de tout sur le site internet de vente aux enchères des surplus du gouvernement canadien. À preuve, une carte Pokémon Charizard 1999 dans un étui classifié est présentement offerte aux acheteurs.

L’enchère minimum demandée pour cet article, qui est actuellement au centre des surplus de Winnipeg, est de 175 $. La description indique qu’il s’agit d’une carte No. 4 Shadowless Holo de classification GMA 7 (NM). Les personnes intéressées ont jusqu’au 24 août à 10 h 14 (heure de l’Est) pour soumettre leur offre.

Sur eBay, cette même carte peut être trouvée au coût de 600 $.

Depuis 2009, le site GC Surplus écoule les stocks en trop des ministères ou des biens saisis par la police ou aux douanes. Il génère environ 300 000 ventes par an, et rapporte approximativement 44 millions $ à l’État sur une base annuelle.

Des cartes rares

Bien que sa valeur soit surprenante, la carte Pokémon Charizard 1999 est loin d’être l’une des plus dispendieuses. La carte Pikachu Illustrator a été établie par le blogue «From Japan» comme la plus rare et la plus coûteuse de la série. Conçue en 1998, l’une d’entre elles a été vendue à 100 000 $ récemment sur eBay.

Les cartes No. 1, 2 et 3 Trainer, Raichu, Tropical Mega Battle 2001 et Snap seraient également des denrées rares qu’on peut acquérir pour quelques milliers de dollars.