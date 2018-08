Une fin de semaine ensoleillée

Après une journée pluvieuse vendredi, le ciel promet d’être dégagé et ensoleillé pour le reste de la fin de semaine, et ce pour l’ensemble du Québec.

Vendredi, les nuages domineront sur la plupart des secteurs, et des précipitations sont prévues tout au long de la journée. Les averses débuteront dans la matinée pour Montréal où entre 20 et 30 mm sont attendus et des rafles de 20 km/h sont possibles dans l’après-midi. Côté températures, il fera 22 °C avec un indice Humidex de 30 °C. À Québec, le scénario sera similaire, sauf que la pluie commencera à tomber dans l’après-midi, tout comme à Sherbrooke et Trois-Rivières.

Du côté de Rimouski, Saguenay, Sept-Îles et Gaspé, le temps sera ensoleillé et deviendra nuageux au fur et à mesure de la journée.

Samedi, les nuages commenceront à s’éloigner progressivement au cours de la matinée. Le ciel devrait être entièrement dégagé et ensoleillé dans l’après-midi pour la plupart des secteurs de la province. À Montréal et à Québec, le mercure affichera respectivement 27 °C et 24 °C.

Dimanche et lundi seront de belles journées ensoleillées pour tout le monde et les températures seront encore très confortables.

Il faudra en profiter, car la pluie revenir dès mardi matin.