1,4 million de repas servis et pratiquement aucune subvention

Avec 1,4 million de repas servis et près de 200 000 nuitées offertes, le bilan des 40 ans de la Maison Revivre a de quoi étonner, surtout qu’elle vit exclusivement des dons du public.

En dehors de quelques travaux bien précis – la réfection des fenêtres il y a quelques années, par exemple –, ce centre d’aide aux hommes en situation d’itinérance, qui a pignon sur rue dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec, n’a jamais bénéficié d’une aide gouvernementale récurrente, confirme son directeur, Martin Maurice.

C’est la fondatrice, Colette Samson, qui l’a voulu ainsi, et les choses ne sont pas près de changer, soutient-il. « Si on s’en allait faire des demandes de subvention, on viendrait chercher de l’argent à d’autres organismes qui ont déjà de la misère à arriver », fait-il remarquer.

C’est sans compter que les demandes de subvention, ça prend du temps et de l’énergie. « On préfère investir plus auprès de nos résidents », souligne-t-il.

Sauver des vies

Jocelyn Prescott, l’un des usagers de la maison, affirme sans détour qu’elle lui a « sauvé la vie ». L’homme de 59 ans a tout perdu dans une faillite personnelle et il avait des idées suicidaires avant de frapper à la porte de l’organisme. « Je me suis senti accueilli et respecté », témoigne-t-il.

La maison offre gratuitement l’hébergement chaque soir à 29 hommes dans le besoin. On y donne aussi la soupe populaire tous les midis et un service d’aide alimentaire mensuel.

L’organisme lançait, samedi, la programmation de son 40eanniversaire, qui va culminer le 13 septembre avec le dévoilement d’une plaque hommage à la fondatrice, décédée en 1991, ainsi que par une grande fête, le 15 septembre.