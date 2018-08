«Cible 22», un solide film d’action pour Mark Wahlberg

Pour leur quatrième collaboration, Mark Wahlberg et Peter Berg livrent un long métrage qui n’est pas sans rappeler le très bon «Le seul survivant»... à ceci près que «Cible 22» est une fiction.

James Silva (Mark Wahlberg) est le chef d’une troupe d’élite de la CIA. Spécialisé dans les opérations sur le terrain, l’homme est redoutable et surdoué, bref parfait pour ce travail.

Son équipe est composée d’Alice Kerr (Lauren Cohan), sa seconde, de Samantha Snow (Ronda Rousey) et de William Douglas (Carlo Albán). Leur chef est un prénommé Bishop (John Malkovich) dont les employés assistent à distance ce commando sur le terrain. Lorsqu’on les rencontre pour la première fois, ils infiltrent la planque d’agents russes avec une efficacité peu commune. Au départ, cette mission en est une de capture d’espions et de ramassage de renseignements, mais le tout se termine en bain de sang lorsque les Russes résistent.

Deux ans plus tard, Silva et son équipe sont affectés dans le pays fictif d’Indocarr, en Asie du Sud-Est, où ils doivent mettre la main sur des éléments de bombes radiologiques. C’est donc à point nommé que Li Noor (Iko Uwais), membre des forces spéciales d’Indocarr et informateur pour les Américains, se présente à l’ambassade du pays de l’Oncle Sam. Sa proposition est simple: il livre le code de lecture du disque dur sur lequel se trouvent les emplacements des bombes, en échange de quoi les États-Unis l’aident à fuir son pays et lui assurent l’asile. Silva et son équipe doivent donc le protéger pendant un trajet de 22 miles, leur destination étant la piste d’atterrissage d’un avion de l’armée.

Dès les premières minutes, et comme on l’avait constaté dans «Le seul survivant», Peter Berg et sa scénariste Lea Carpenter utilisent les scènes d’action pour poser la psychologie des personnages et les rapports qui existent entre eux. Silva est le cerveau, restant en retrait, analysant et donnant des ordres sans écouter ceux de Bishop. Alice, Samantha et William, en qui Silva a une totale confiance, sont formés pour être des tueurs et en possèdent les habiletés. On souligne d’ailleurs la présence de femmes égales aux hommes, capables des mêmes actes et des mêmes décisions.

La deuxième partie des 94 minutes du long métrage, avec l’arrivée de Li Noor, ressemble, par la manière nerveuse dont Peter Berg joue de sa caméra, à «The Raid Redemption». Les scènes de combats d’arts martiaux pour lesquelles Iko Uwais s’est visiblement parfaitement entraîné sont fluides, gracieuses et très impressionnantes.

Cette esthétique violente se retrouve dans l’ensemble des moments d’action de «Cible 22», l’équipe de production ayant réussi à innover en matière de morts (la scène de la vitre de voiture est mémorable!). De plus, le suspense politique est bien ficelé et facilement compréhensible, un peu à la manière d'«À la poursuite d'Octobre rouge» (sans le côté psychologique toutefois). Tout à fait satisfaisant.

Note: 3,5 sur 5