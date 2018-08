Dans les coulisses de la préparation des pancartes électorales

Plus tôt cette semaine, TVA Nouvelles dévoilait les pancartes électorales du Parti québécois et nous nous sommes rendus dans les coulisses des trois autres partis pour observer les derniers préparatifs avant le déclenchement des élections, le 23 août.

L’objectif des formations politiques? Que chaque candidat démontre sa personnalité.

«Il y a certaines personnes qui avaient des cravates qui les ont gardées. On essaie de refléter les valeurs du parti, ce que le parti est à travers les photos des candidatures, que l'image qui est projetée à travers ces photos-là ne soit pas trop rigide», explique le photographe de Québec solidaire.

«Moi, ce n'est pas un truc qui me fait tripper. Si c'était juste de moi, je ne mettrais pas d'affiche, je ne mettrais pas d'argent là-dedans. Mais j'écoute la gang», dit Catherine Dorion, candidate de Québec solidaire dans Taschereau.

La responsable des communications de la campagne au Parti libéral du Québec précise que la photo de chacun des candidats servira pour tous les outils de campagne.

«Le concept, c'est qu'on veut prendre une photo qui va servir pour tous les outils de la campagne, dont la pancarte électorale, mais le dépliant, le site web et les médias sociaux. On a demandé à nos candidats de ne pas se dénaturer. On veut qu'ils se sentent confortables, qu'ils se sentent bien. Évidemment, on leur demande d'avoir l'air optimiste, déterminé, fier», explique Catherine Maurice

Le «changement» sur les pancartes

À la Coalition avenir Québec, l’inspiration pour les photos provient des campagnes présidentielles de Barack Obama en 2008 et 2012. Comme l’indique Jill Lecours, la campagne d’Alexandria Ocasio-Cortez à New York a été novatrice.

«On essaie de faire ressortir la personnalité de chacun. Puis, on est habitués de voir dans les campagnes un style plutôt stoïque. Je pense qu'à travers les années, il y a toujours eu le même style des deux grands partis. Pour la CAQ, on essaie d'avoir l'air du changement», mentionne-t-elle.