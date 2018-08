Des maires ont de la difficulté à comprendre la stratégie de Maxime Bernier

Les maires de Sainte-Marie et Saint-Georges ne comprennent pas la stratégie actuelle de Maxime Bernier «qu’ils n’ont pas vu depuis très longtemps en Beauce».

«C’est malheureux. J’aimerais comprendre la stratégie. S’il avait été chef, est-ce qu’il aurait donné la liberté de parole comme ça à tout le monde sur chaque sujet? Ça aurait provoqué un méchant champ de bataille. J’ai vécu une situation semblable lorsque j’étais à l’ADQ. J’étais contre un programme et je le disais au caucus. Mais après, en sortant, je prenais ma pilule et j’étais loyal», affirme le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

Même s’il croit que le député fédéral est assez populaire pour être réélu comme indépendant, Claude Morin affirme que la population n’en sortirait pas gagnante. Par ailleurs, Maxime Bernier est peu visible dans son patelin depuis les derniers mois.

«Ça fait un an que je ne l’ai pas vu. La dernière fois, c’était le 1er juillet 2017. Vous savez, on arrête de cogner à la porte si la porte n’ouvre pas. Je n’ai pas fait d’effort pour aller le voir non plus», ajoute M. Morin.

Efforts

En Beauce, de nombreux efforts ont aussi été faits pour favoriser l’arrivée et l’intégration de travailleurs étrangers.

«On veut continuer. On a besoin de main d’œuvre. Nous avons beaucoup d’organismes pour ça qui vont très bien et beaucoup de gens viennent s’établir pour ça. Il faut que ça continue. C’est bien parti et les contacts sont établis», termine Claude Morin.

Le maire de Sainte-Marie affirme également qu’il n’a pas vu M. Bernier depuis fort longtemps.

«Ça fait un bon bout de temps que je n’ai pas eu de contact. C’est embêtant et je ne comprends pas trop. Il est dur à suivre. Je trouve ça dommage. Je ne veux pas le juger et je ne sais pas trop ce qui se passe», mentionné Gaétan Vachon, qui est également préfet de la MRC Nouvelle-Beauce.

Partout, les stratégies se multiplient pour combler les emplois. «On travaille fort avec Olymel pour les immigrants qui veulent venir. On en a besoin.»

Dans la région, M. Vachon estime que les séquelles de la course à la chefferie de Maxime Bernier se sont toujours fait sentir avec les agriculteurs beaucerons.