Engloutir le plus de pêches en un temps de 90 secondes était le but de 20 hommes et femmes qui participaient à un concours, vendredi, au Colorado.

Le gagnant en a mangé onze après une période de prolongation de 45 secondes.

Deux hommes sont arrivés à égalité après le temps réglementaire. Les deux en avaient mangé six.

La communauté de Palisade, dans l’État du Colorado, est reconnue pour sa culture de ce fruit avec une touche plus sucrée.

Voyez le reportage de la chaîne américaine CNN