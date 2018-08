Il n’en veut pas au chauffard ivre qui a détruit sa maison

Un septuagénaire de Lanaudière dit ne pas en vouloir au chauffard ivre qui a éventré sa maison d’enfance dans la nuit de vendredi à samedi, même s’il vit un véritable cauchemar.

« À mon âge, j’ai appris à ne pas vivre de rancune. Sinon, ça va me rendre malheureux. J’aurais beau dire qu’il aurait pu me tuer, ce n’est pas arrivé et je ne suis pas blessé. La vie va se charger de lui », estime Gaston Pothel, en constatant les multiples débris sur son terrain à Sainte-Julienne.

Vers 1 h 20, un homme de 45 ans au volant d’une camionnette roulait vraisemblablement à haute vitesse sur la route 337 lorsqu’il a omis de faire un arrêt à la hauteur du rang Saint-Joseph.

Il a perdu le contrôle de son véhicule, puis traversé une partie de la résidence de M. Pothel, construite en 1865, pour terminer sa course dans la cour arrière.

« Mort de peur »

« C’était semblable à une bombe qui explosait quand il est rentré. La maison a vibré. Je suis sorti dehors et le gars me disait de le sortir de là, de ne pas appeler la police. Moi j’avais peur que tout prenne en feu, j’étais mort de peur », raconte M. Pothel, 70 ans, thanatologue de profession.

Sa conjointe et lui se trouvaient dans une autre partie de la demeure au moment de l’impact et n’ont pas été blessés.

« J’ai une grosse envie de remercier celui d’en haut. Mon temps n’était pas dû, il faut croire », poursuit-il.

Au passage du Journal samedi avant-midi, des ouvriers étaient en train de condamner les deux énormes trous laissés par le véhicule.

Les policiers de la Sûreté du Québec soupçonnent le chauffard de 45 ans originaire de Saint-Calixte, à 17 km de Sainte-Julienne, d’avoir conduit en état d’ébriété.

Il pourrait aussi faire face à des accusations criminelles puisqu’il a refusé de fournir un échantillon sanguin. De plus, il aurait proféré des menaces envers les policiers qui l’ont arrêté.