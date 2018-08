Jérôme Couture: le chanteur est maintenant producteur

Auteur-compositeur-interprète, Jérôme Couture a décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc : il est maintenant producteur pour sa tournée et son troisième album à paraître cet automne. C’est un été musical et historique pour celui qui est à nouveau porte-parole du Mois de l’archéologie.

Cet été, Jérôme Couture roule dans deux tournées aux quatre coins du Québec. Il y a

celle du «Britishow», où il partage la scène avec ses amis Renee Wilkin, Yvan Pednault et Pascal Dufour, dans laquelle il a un plaisir fou à interpréter les succès de la musique britannique à travers le temps, et il y a sa tournée solo, dont il est maintenant le producteur.

Une belle liberté

Tout a commencé au début de l’année. «J’avais peu de spectacles à venir et je me posais des questions. J’ai décidé de relancer ma tournée et de produire mes ‘‘shows ’’», explique le chanteur, qui célébrera ses 34 ans le 13 août.

De fil en aiguille, il en est venu à produire son troisième disque sous l’étiquette L-Abe. «Cette équipe travaille au niveau de la mise en marché. Moi, je suis impliqué à tous les niveaux dans la production et j’engage les gens qui travaillent avec moi. C’est vraiment ‘‘tripant ’’ et ça m’apporte une belle liberté. On est dans les derniers milles pour le disque. On a 11 chansons et ça va très bien. On est en train de faire la pochette. La tournée de ce futur album, qui sortira en octobre, commencera dès le début de 2019.»

En tant que producteur, Jérôme Couture a sa propre maison de production.

«Ça faisait déjà deux ans que j’avais mon entreprise, les Productions G-Cout. J’ai développé mon affaire, que je produis pour l’instant, mais qui sait ce que l’avenir peut réserver!»

Un nouveau son

Pour son prochain disque, dont il ne peut dévoiler le titre pour le moment, Jérôme Couture promet de nous faire danser encore plus!

«Les arrangements sont un peu plus modernes, plus électros. Niveau sonorité, je veux me rapprocher de Bruno Mars et de Justin Timberlake, qui sont mes idoles. L’extrait le plus pop-rock est ‘‘Prier encore’’. Le reste de l’album sera différent, mais toujours aussi joyeux et dansant.»

L’auteur-compositeur- interprète signe la majorité des pièces. «J’étais très inspiré à la suite d’un camp d’écriture de chansons de la SOCAN, qui a eu lieu en mai. Ça m’a redonné confiance en mon écriture et en mon identité d’auteur-compositeur.»

Jamais deux sans trois pour l’artiste, qui a de nouveau fait appel à son ami Marc Dupré pour son troisième album. Ce dernier est derrière deux titres, dont «Prier encore», lancé ce printemps.

«On est devenus des amis. On le dit beaucoup en entrevue, mais ce n’est pas galvaudé. On s’appelle, on va prendre une bière et on écrit des tounes. On ‘‘tripe’’. On fait des ‘‘shows’’ensemble. Marc, c’est vraiment un auteur-compositeur incroyable. C’est un honneur de pouvoir travailler avec lui. C’est vraiment inspirant.»

Outre l’écriture de ses chansons, Jérôme Couture écrit et compose pour d’autres artistes, dont une pièce qui se retrouvera sur le prochain disque de Tocadéo.

«Dans les prochaines années, je veux faire de plus en plus de collaborations, parce que c’est ‘‘le fun’’. J’ai toujours de l’inspiration.»

Séparé depuis le début de 2018 après plusieurs années en couple, Jérôme Couture dit aller bien et être très inspiré. Quant à savoir s’il a retrouvé l’amour, il préfère laisser planer le mystère.

Indiana Jones des temps modernes

Pour une quatrième année, Jérôme Couture est porte-parole du Mois de l’archéologie, dont la 14e édition se tient jusqu’au 31 août à travers 15 régions au Québec et en Ontario.

«L’archéologie est une passion qui fait partie de ma vie. Être porte-parole du Mois de l’archéologie, c’est un geste que je pose pour utiliser ma petite notoriété à autre

chose que de vendre ma musique et mes spectacles. Je trouve ça ‘‘tripant ’’d’amener les jeunes à s’intéresser à l’histoire.»

Plus de 80 activités sont offertes, dont plusieurs sont gratuites. Parmi ses coups de coeur: le musée Pointe-à-Callière, à Montréal, le Musée québécois d’archéologie Pointe-du-Buisson, à Melocheville, et L’îlot des Palais, à Québec.

La programmation complète est affichée sur le site moisdelarcheo.com.