La Gaspésie en manque d’ambulanciers

La pénurie d’ambulanciers en Gaspésie a des conséquences importantes sur le temps de réponse des paramédicaux en situation d’urgence.

Le gouvernement du Québec a annoncé plus tôt cette année que des paramédicaux du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ne travailleraient plus en horaire de faction, soit en étant sur appel à leur domicile.

Québec a investi afin d’avoir des horaires à l’heure, c’est-à-dire des paramédicaux assis dans l’ambulance ou à la caserne en attente des appels.

Cette façon de faire permet d’intervenir plus rapidement, puisque l’ambulancier peut partir dès qu’il reçoit l’appel au lieu de se rendre à la caserne à partir de son domicile.

Or, ça pourrait prendre encore jusqu’à deux ou trois ans en Gaspésie avant que ce système soit mis en place, en raison de la pénurie de paramédicaux.

Double de postes

Il n’y a tout simplement pas assez d’ambulanciers pour pourvoir les postes, à l’image de plusieurs métiers du Québec où il manque des travailleurs.

En passant à un horaire à l’heure, le nombre de personnes requis doit plus que doubler.

« Il n’y a pas assez de diplômés cette année pour remplir toutes les positions qui ont été ouvertes dans la dernière année et demie. Je ne peux pas faire de transformations en bloc. La bonne nouvelle est que la décision [de convertir] a été prise, mais il y a un délai pour trouver des gens. Les ressources ne sont pas disponibles », a dit Laurent Hamel, directeur de Paraxion, le plus grand regroupement de services préhospitaliers en région au Québec.

Ce dernier calcule qu’il lui manque plus de 40 paramédicaux là où il doit faire des changements d’horaire, juste au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, comme à Paspébiac et à Chandler.

Deux à trois ans

Laurent Hamel estime qu’il faudra peut-être attendre deux ou trois ans avant d’y parvenir en certains endroits de la Gaspésie, mais ce sera fait. Les ambulanciers ne terminent leurs études qu’une fois par année au Québec.

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec déplore la situation. Selon son adjoint aux relations de travail qui œuvre dans le Bas-Saint-Laurent, on sauverait environ 10 minutes par intervention en horaire à l’heure. La pénurie de ressources continue donc de mettre la vie des gens en danger, croit-il.

« On ne sait plus quoi faire avec ça. Les cégeps ne sortent pas assez d’étudiants et la population écope, parce qu’en donnant des horaires à l’heure, on sauve les délais-réponse, donc des meilleures chances de survie pour les patients. Mais on ne les [horaires à l’heure] a pas encore », dit Jérémie Landry.

Solutions

Les solutions ne sont pas nombreuses. Il faudrait plus de cohortes d’étudiants ou recruter et inciter les ambulanciers des grands centres à choisir la Gaspésie. L’intégration plus rapide sur le marché du travail des diplômés en attente de leurs examens pourrait représenter une solution aussi. Le fait qu’on se dirige vers des horaires à l’heure est aussi un incitatif en soi.