«Le mur» : une œuvre indispensable

Appuyé par l’Office national du film (ONF), le réalisateur d’animation canadien Cam Christiansen a décidé d’adapter le monologue de l’auteur britannique David Hare («Les heures», «Le liseur»), portant sur le mur qui sépare Israël de la Palestine.

Au début, on ne peut s’empêcher de se demander si le traitement en noir et blanc et la captation de mouvements de ce long métrage d’animation ne créeront pas une distance, nuisible à l’appréciation de l’œuvre. Or, au bout de quelques minutes à peine, c’est tout le contraire qui se produit, tant le résultat est visuellement et émotionnellement époustouflant.

David Hare explique, patiemment et simplement, le conflit israélo-palestinien en se concentrant sur le fameux mur du titre, destiné à séparer les deux populations. Appelé «barrière de séparation» en hébreu et «mur de ségrégation raciale» en arabe, le mur, lorsqu’il sera terminé, aura coûté quatre milliards de dollars.

Mais David Hare ne se contente pas de citer des chiffres - et il y en a qui donnent le tournis, comme le fait que «84 % des Israéliens sont favorables à la construction d’un mur le long des frontières».

Il questionne, s’interroge, visite des lieux, parle aux habitants, prend le spectateur à partie avec un humour très britannique. La réflexion qu’il en tire est profonde, poétique (notamment celle sur le rapport entre beauté et foi), et fascinante. Son tour de force est d’avoir réussi à utiliser un langage simple qui s’adresse au cœur tout autant qu’à l’intelligence et au bon sens.

Le choix de Cam Christiansen d’utiliser la captation de mouvements pour les personnes (dont David Hare), allié à la musique de David Mark Stewart permet, si c’est possible, de donner encore plus de poids au discours de l’auteur.

Le choix du traitement en noir et blanc (avec, parfois, des teintes sépia, ainsi que de grandes touches de couleur à la fin) rappelle immédiatement les vidéos de Roger Waters (celles de «Your Possible Pasts» et de «Leaving Beirut») et rend certaines scènes presque insupportables. Comme celle de la torture que fait subir le Hamas à ceux qu’il soupçonne d’être des informateurs, ou celle de l’écartèlement de villages palestiniens après la construction du mur.

Le cinéma n'est pas (tant s'en faut) que du divertissement, même de nos jours. C'est aussi - parfois, trop rarement -, une œuvre d'art, une œuvre pédagogique, une œuvre politique. Marquante. Et indispensable.

Note : 4,5 sur 5