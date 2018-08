Le sondage n’«inclut pas les 72 dernières heures catastrophiques» du PLQ

Réalisé après «les 72 dernières heures catastrophiques» que vient de vivre le gouvernement de Philippe Couillard, le sondage de la firme Léger aurait été différent selon le jouteur Jonathan Trudeau.

«Le Parti libéral du Québec aurait quelques points en moins», mentionne-t-il. François Ouimet a été évincé de la circonscription de Marquette après y avoir été député pendant près de 25 ans.

Même si le gouvernement de Philippe Couillard a fait une multitude d’annonces au cours de la dernière semaine, l’analyste politique de TVA Nouvelles se demande si la population s'intéresse à la campagne.

«Un seul voyant jaune pour la CAQ»

Le seul voyant jaune pour la Coalition avenir Québec selon Jonathan Trudeau? Le sondage indique que 45% des personnes sondées pourraient changer d’idée d’ici le 1er octobre. C'est «fondamental et rien n’est joué», précise le panéliste de l’émission La Joute.

«Si le parti commet des faux pas ou n’a pas une bonne campagne, le vote peut bouger. C’est un vote friable», dit le jouteur en entrevue au Québec matin.

Le jouteur indique que l’organisation sera le nerf de la guerre.

«Malgré les chiffres, des députés caquistes ont de la difficulté à recruter des bénévoles et ils ont besoin de jus de bras», dit-il.

Un départ spectaculaire au PQ?

Avec 18% des intentions de voix, la pente sera difficile à remonter pour la formation souverainiste. L’effort est titanesque et plusieurs analystes y voient une course à deux et non à trois. Selon M. Trudeau, le Parti québécois et Jean-François Lisée doivent connaître un départ spectaculaire.

«Lisée, c’est un battant. Il croit à sa cause en ses chances. Son problème, c’est l’organisation, les militants, les députés sortants et les candidatures qui ont la mine à terre. Le PQ regarde le sondage et se dit que nous ne sommes pas capables de bouger l’aiguille. Le PQ pourrait se retrouver avec 6 comtés, ce serait catastrophique. Comment Jean-François Lisée mobilisera-t-il ses troupes et comment insufflera-t-il un certain dynamisme pour que les gens veuillent se battre? La course commence dans quelques jours et les gens doivent être prêts», avance le panelliste de La Joute.

La campagne électorale sera déclenchée jeudi et les électeurs seront convoqués aux urnes le 1er octobre.

