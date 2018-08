Les 20 films les plus attendus de l’automne

Entre le retour de Mary Poppins, le premier grand rôle au cinéma de Lady Gaga et les suites des films à succès Les animaux fantastiques, Halloween et Les mondes de Ralph, les cinéphiles auront l’embarras du choix cet automne alors qu’encore une fois, les grands studios hollywoodiens ont réservé plusieurs de leurs films les plus attendus pour les quatre derniers mois de l’année. En voici 20 qui devraient faire courir les foules au cinéma d’ici Noël.

14 septembre

Une petite faveur

Les actrices Blake Lively et Anna Kendrick se donnent la réplique dans ce thriller policier de Paul Feig (Un duo d’enfer, SOS fantômes) qui relate les aventures d’une mère de famille blogueuse qui décide d’enquêter sur la disparition de sa meilleure amie. Le film est adapté du roman Disparue de Darcey Bell, publié en 2017.

28 septembre

Les abominables petit-pieds

Nouveau film d’animation produit par le studio Warner Animation (Le film Lego), Les abominables petits-pieds nous plonge dans l’univers des yétis. On y suit les péripéties d’un jeune yéti intrépide qui vit dans un petit village reculé et qui découvre un jour une créature étrange qui n’existait, pensait-il, que dans les contes : un être humain. Cette découverte sèmera l’inquiétude dans la communauté yéti.

5 octobre

Venom

Venom, l’ennemi juré de Spider-Man, a maintenant droit à son propre film avec nul autre que l’excellent acteur Tom Hardy dans le rôle principal. Apparu pour la première fois en 1984 dans les bandes dessinées de Marvel, Venom est décrit comme un symbiote, soit une espèce extraterrestre qui doit prendre possession d’un corps pour survivre. Les premières images du film sont terrifiantes.

Une étoile est née

La chanteuse pop Lady Gaga hérite de son premier grand rôle au cinéma dans ce film réalisé par l’acteur Bradley Cooper. Cooper y incarne une vedette déchue du country, qui tombe amoureux d’une jeune chanteuse remplie de talent, mais qui manque de confiance en elle (Lady Gaga). Il décide de l’aider à lancer sa carrière en chantant avec elle, mais bientôt, la popularité de la jeune élève dépassera celle de son maître...

12 octobre

Chair de poule 2 : l’Halloween hantée

Trois ans après le succès du premier Chair de poule, le studio Sony bat le fer pendant qu’il est encore chaud en sortant ce second film tiré de la série de romans jeunesse écrits par R. L. Stine. On ignore si Jack Black y reprend le rôle de l’écrivain, mais on sait que les jeunes acteurs Jeremy Ray Taylor (Ça) et Madison Iseman (Jumanji) figurent parmi les vedettes principales du nouveau film.

Le premier homme

Deux ans après l’immense succès de sa comédie musicale La La Land, le cinéaste Damien Chazelle change complètement de registre avec ce nouveau film qui se penche sur la vie de l’astronaute Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune, le 21 juillet 1969. C’est le Canadien Ryan Gosling qui a été choisi pour incarner le légendaire astronaute.

19 octobre

Halloween

Quarante ans après la sortie du premier Halloween, Jamie Lee Curtis reprend son mythique rôle de Laurie Strode dans ce nouvel épisode de la célèbre saga horrifique. Très attendu par les fans de la série, le film mettra en scène le premier face à face entre Laurie Strode et le terrifiant Michael Myers depuis que Strode a échappé de justesse au tueur masqué, 40 ans plus tôt. Ça promet !

2 novembre

Bohemian Rhapsody

Le légendaire chanteur de Queen, Freddie Mercury, reprend vie au grand écran dans ce drame biographique réalisé par Bryan Singer (X-Men) et Dexter Fletcher. C’est l’acteur Rami Malek qui prête ses traits au célèbre chanteur décédé à 45 ans en 1991 de complications dues au sida. Le film s’attarde à son parcours musical, de la formation du groupe Queen à son apparition au concert Live Aid en 1985.

Boy Erased

On pourra voir deux acteurs québécois — Xavier Dolan et Théodore Pellerin — dans ce drame américain réalisé par Joel Edgerton (The Gift) tiré d’un livre du même titre écrit par l’auteur Garrard Conley. Boy Erased raconte l’histoire vraie d’un jeune homosexuel de 19 ans (joué par Lucas Hedges) qui est forcé par ses parents très conservateurs (Russell Crowe et Nicole Kidman) de suivre une thérapie de réorientation sexuelle dans un camp religieux.

Casse-noisette et les quatre royaumes

Un classique du temps des fêtes, le célèbre conte allemand écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en 1816 fait l’objet d’une nouvelle adaptation cinématographique réalisée par le cinéaste suédois Lasse Hallstrom (Chocolat, Qui est Gilbert Grape ?). C’est la jeune actrice Mackenzie Foy (Twilight, Interstellaire) qui a été choisie pour incarner le personnage de Clara. Keira Knightley se glisse dans la peau de la Fée Dragée, tandis que Helen Mirren joue le rôle de la Mère Gingembre.

9 novembre

The Girl in the Spider’s Web

Après Noomi Rapace (dans la trilogie Millénium) et Rooney Mara (dans le thriller Millénium : les hommes qui n’aimaient pas les femmes), c’est au tour de l’actrice britannique Claire Foy (The Crown) de prêter ses traits au personnage de Lisbeth Salander, l’héroïne de la populaire série de romans du regretté écrivain Stieg Larsson. Ce nouveau film, réalisé par le jeune réalisateur uruguayen Fede Alvarez (Ne respire pas), est adapté du roman Ce qui ne me tue pas, de l’auteur David Lagercrantz, qui se veut une suite de la saga Millénium.

Le grincheux

Dix-huit ans après la sortie du film de Ron Howard mettant en vedette Jim Carrey dans la peau du Grincheux qui veut gâcher la fête de Noël, le studio Universal revisite le célèbre conte du Dr Seuss, cette fois-ci sous la forme d’un film d’animation. C’est l’acteur britannique Benedict Cumberbatch qui prête sa voix au personnage du Grincheux.

16 novembre

Veuves

Ce nouveau film du talentueux cinéaste britannique Steve McQueen (Esclave pendant 12 ans, La honte) s’appuie sur une intrigue pour le moins intrigante : après avoir vu leurs conjoints perdre la vie dans un braquage qui a mal tourné, quatre femmes décident de finir le travail amorcé par leurs hommes. Écrit par Gillian Flynn, l’auteure de Gone Girl, Veuves réunit­­­ à l’écran notamment Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson et Colin Farrell.

Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald

Un des films les plus attendus de l’automne, ce second chapitre de la nouvelle saga de J. K. Rowling, dérivé de l’univers de Harry Potter­­­, arrive sur nos écrans exactement deux ans après la sortie du premier épisode, qui avait connu un succès monstre (815 M$ au box-office mondial). L’acteur Eddie Redmayne y reprend le rôle du « magizoologiste » Norbert Dragonneau, tandis que Jude Law se glisse dans la peau d’un jeune Albus Dumbledore et que Johnny Depp incarne l’inquiétant Grindelwald­­­, qu’on avait vu à la fin du film précédent.

21 novembre

Ralph brise l’internet : les mondes de Ralph 2

Six ans après la sortie du film d’animation Les mondes de Ralph, qui avait rapporté près de 500 millions de dollars au box-office mondial, cette suite ramène à l’écran le sympathique Ralph Lacasse, ce personnage de jeu vidéo qui en a marre d’être un méchant et d’être détesté de tous. Dans ce nouveau film, Ralph va découvrir le monde d’internet avec l’arrivée du WiFi dans sa salle d’arcades.

Robin des Bois

On ne compte plus le nombre d’adaptations de Robin des Bois qui ont été produites au fil des années à Hollywood. Huit ans après la sortie de celle de Ridley Scott, qui réunissait à l’écran Russell Crowe et Cate Blanchett, en voici donc une nouvelle, réalisée par Otto Bathurst (Black Mirror) et mettant en vedette Taron Egerton (Kingsman) dans le rôle de Robin des Bois et Jamie Foxx dans la peau de Petit Jean.

7 décembre

La course des tuques

Cette suite de la version animée du classique familial québécois La guerre des tuques ramènera à l’écran les célèbres personnages du Conte pour tous, dont Sophie, Ti-Guy la lune et François les lunettes. Cette fois-ci, l’intrigue tournera autour d’une course de luges au village.

21 décembre

Aquaman

Déjà vu dans quelques films (dont Justice League et Batman­­­ vs Superman), le superhéros Aquaman a finalement droit à son propre film, qui se penchera sur les origines du personnage. Outre l’acteur Jason Momoa (Game of Thrones) qui joue le rôle-titre, le film mettra en vedette Nicole Kidman sous les traits de la reine d’Atlantis et Dolph Lundgren dans le costume du roi Nereus.

Bumblebee

Cet antépisode de la saga des Transformers, dont l’intrigue se déroule 20 ans avant celle du premier film de la série, s’attarde au passé du personnage d’Autobot Bumblebee, alors qu’il évoluait sous la forme d’une vieille coccinelle jaune. Réalisé par Travis Knight, le film met en vedette John Cena et Hailee Steinfeld.

25 décembre

Le retour de Mary Poppins

Cinquante-quatre ans après la sortie du classique de Disney, la mythique Mary Poppins est de retour au grand écran et c’est l’actrice Emily Blunt qui enfilera le costume de l’énigmatique nounou aux pouvoirs magiques. L’histoire de ce nouveau film se déroule plusieurs années après celle du premier film, et les deux enfants de la famille Banks sont devenus des adultes. Réalisé par Rob Marshall, un expert en comédies musicales au cinéma (on lui doit notamment les films Chicago et Neuf), Le retour de Mary Poppins mise sur une distribution impressionnante composée notamment de Meryl Streep, Colin Firth, Ben Wishaw et Julie Walters.

Dix autres sorties à surveiller cet automne

Le prédateur

14 septembre

Thriller avec Olivia Munn et Jacob Tremblay

Colette

28 septembre

Drame avec Keira Knightley et Dominic West

Serenity

19 octobre

Film avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway

Hunter Killer

26 octobre

Drame de guerre avec Gerald Butler et Gary Oldman

Johnny English frappe de nouveau

26 octobre

Comédie avec Rowan Atkinson

Suspiria

2 novembre

Film d’horreur avec Dakota Johnson et Tilda Swinton

Marie, reine d’Écosse

2 novembre

Drame d’époque avec Margot Robbie et Saoirse Ronan

Overlord

9 novembre

Film d’horreur avec Jovan Adepo et Wyatt Russell

Instant Family

16 novembre

Comédie familiale avec Mark Wahlberg et Rose Byrne

Spider Man Into The Spider Verse

14 décembre

Film d’animation inspiré du personnage de Spider Man