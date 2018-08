Les 9 meilleurs hôtels à Bali

L'île de Bali, en Indonésie, est une destination qui gagne en popularité depuis quelques années.

D'abord majoritairement fréquenté par les touristes adeptes du voyage de type sac à dos, ce petit coin de paradis de l'Asie du Sud-Est attire aussi maintenant une tout autre clientèle en quête d'hébergement luxueux.

Voici le palmarès des neuf meilleurs hôtels de Bali, selon le site JetSetter.

1. Amankila. L'hôtel construit à flanc de colline comporte 34 villas qui offrent une vue magnifique et neuf d'entre elles sont équipées d'une piscine privée. Lits à baldaquin, immenses salles de bain et baignoires immergées font aussi partie des caractéristiques des chambres. La plage d'où partent les excursions nautiques se trouve juste au pied de la colline. Si vous êtes plus du genre piscine, vous serez assurément conquis par la piscine à débordement à trois niveaux. Un spa en plein air et un restaurant du type «de la ferme à la table» font aussi partie de l'hôtel.

2. Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve. Ce complexe de luxe qui s'étend sur 14 acres le long de la rivière Ayung, près d'Ubud, pourrait passer pour un village traditionnel balinais. Avec sa propre rizière et son ancien temple hindou, l'hôtel compte une soixantaine de suites disposées autour d'une piscine à débordement. Les chambres sont décorées avec un mobilier balinais et des oeuvres d'art local. Des séances de yoga au lever et au coucher du soleil, ainsi que des bénédictions par un chaman local sont aussi au menu.

3. COMO Shambhala Estate. Si l'île est envahie par les touristes, cet hôtel demeure un endroit de prédilection pour ceux qui souhaitent entamer une retraite de calme et de bien-être. Le spa est équipé de neuf salles de massothérapie et de méditation alors qu'un psychologue et un nutritionniste font partie du personnel de l'hôtel. D'ailleurs, le client est maître de son séjour puisque c'est lui qui décide de l'heure de ses repas. Entre les moments de détente, profitez du mur d'escalade de l'hôtel ou de la jungle environnante pour y faire de la randonnée ou du vélo.

4. Four Seasons Resort Bali at Sayan. Cet hôtel a décidé de laisser tomber la tradition balinaise pour y aller d'un style plus moderne. Ici, les clients font leur arrivée par une passerelle suspendue au-dessus d'une gorge avant d'arriver à un escalier qui mène au hall en plein air. Les 60 suites et villas sont équipées d'un mobilier moderne avec de grandes salles de bain en marbre et une fenestration plain-pied qui offre une superbe vue sur les alentours.

5. Katamara. On a fait appel à des artisans locaux pour décorer les 58 chambres de ce complexe de Seminyak. Que ce soit les peignoirs, les carreaux de céramique et même les briques utilisées pour construire les murs ont été fabriqués selon les méthodes traditionnelles.

6. Hanging Gardens of Bali. Préparez-vous à vivre une aventure spectaculaire! Les clients de cet hôtel construit au coeur de la jungle sont transportés vers leur villa par... funiculaire. Gageons que même ceux qui ont le mal des hauteurs n'oublieront pas de sitôt la vue qui s'offre à eux. Mention spéciale à la piscine à débordement sur plusieurs niveaux qui dépasse la cime des arbres.

7. Alila Villas Uluwatu. Les 30 chambres de cet hôtel au décor minimaliste sont toutes pourvues d'une piscine privée, de douches intérieure et extérieure ainsi que d'une fenestration abondante permettant d'admirer le décor du sud de Bali. Le complexe est construit en haut d'une falaise qui surplombe l'océan Indien si bien que la piscine à débordement semble ne jamais se terminer. Vous préférez la plage? Il y en a une privée, mais il vous faudra descendre la falaise.

8. Hoshinoya Bali. Il s'agit de l'un des deux seuls hôtels de la chaîne à l'extérieur du Japon (l'autre étant à Tahiti), mais l'inspiration japonaise se fait quand même sentir un peu partout, autant dans l'architecture que dans la décoration. Toutes les villas sont séparées par de petits canaux et chacune d'elles a un accès à l'une des trois piscines. Le restaurant de l'hôtel, dont le menu évolue au gré des saisons, met de l'avant un mélange des cuisines japonaise et indonésienne.

9. Capella Ubud. Voilà un hôtel qui a été conçu dans le respect de l'environnement alors qu'aucun arbre n'a été coupé pour sa construction. Les 22 cabanes sont toutes équipées d'une piscine d'eau chaude salée et d'une douche extérieure alors qu'un majordome est attitré à chacune d'elles. Deux restaurants, un gymnase, un spa et un conteur autour du feu viennent compléter le portrait.