Madonna, la star aux mille facettes

Le 16 août, Madonna célébrait son 60e anniversaire de naissance. L’occasion est tout indiquée pour revenir sur la carrière spectaculaire et la vie fascinante d’une artiste caméléon, qui a réussi le tour de force de ne jamais passer de mode. Pleins feux sur une icône de la pop.

Une artiste accomplie

En 1978, Madonna débarque dans la Grosse Pomme avec des rêves plein la tête. Sa formation universitaire en danse lui permet d’intégrer quelques troupes, mais la jeune femme peine à joindre les deux bouts et cumule les petits boulots pour survivre.

Elle accepte même de poser nue pour des photographes et des étudiants en art. Le chant devient de plus en plus présent dans sa vie et, après avoir oeuvré au sein de deux groupes, elle lance un premier extrait solo, «Everybody».

Les albums «Madonna» (1983) et «Like a Virgin» (1984) font de la chanteuse une star internationale et une icône de la mode. La nouvelle idole de la jeunesse américaine comprend rapidement l’importance des vidéoclips, qu’elle travaille comme des courts métrages. D’un album à l’autre, elle présente un visage différent et se réinvente au gré des modes.

En 1998, elle fait taire ceux qui disent qu’elle est dépassée et gagne de nouveaux «fans» avec la sortie de son septième album, «Ray of Light», dont les sonorités électros s’inscrivent dans l’air du temps.

Sur scène, la Madone se montre à la hauteur de sa réputation et ne recule devant rien pour choquer. En 1990, elle scandalise le Vatican en simulant une séance de masturbation sur scène lors de sa «Blond Ambition Tour». Les âmes bien-pensantes s’indignent... et les «fans» en redemandent.

Hollywood... à tout prix!

Les bonzes du cinéma ne tardent pas à s’intéresser à cette nouvelle venue dans le monde du showbiz. Ses rôles dans «Recherche Susan désespérément» (1985) et «Dick Tracy» (1990) font jaser, mais ne lui valent pas l’approbation de la critique.

Habituée à ce que rien ne lui résiste, Madonna insiste pour interpréter Eva Perón dans la comédie musicale «Evita» (1996), allant jusqu’à adopter le look de l’iconique première dame pour être acceptée du peuple argentin.

Cette fois, les critiques élogieuses sont au rendez-vous, mais ne suffisent pas à lui obtenir une nomination aux Oscars. Dès lors, ses apparitions au cinéma se font plus rares.

La chanteuse connaît davantage de succès avec les livres pour enfants, qu’elle publie à partir de 2003. Ces histoires enchanteresses lui permettent d’exprimer une nouvelle facette de sa créativité. Encore une fois, la Madone est là où on ne l’attend pas.

Une femme d’affaires redoutable

Au début des années 1980, Madonna fait le tour des discothèques new-yorkaises pour danser sensuellement au son de ses propres chansons, qu’elle espère ainsi faire connaître.

Dès 1985, elle collabore avec la styliste Maripol pour lancer des produits dérivés inspirés de son look unique et vendus pendant sa tournée «Virgin». La nature artistique de la star ne l’a jamais empêchée d’être une négociatrice habile, maîtrisant chaque aspect de sa carrière.

En 1992, la chanteuse cofonde Maverick, à la fois maison de disques, éditeur, agence artistique et société de production.

Trois ans plus tard, l’entreprise est la seule à ne pas snober le disque «Jagged Little Pill», d’Alanis Morissette, qui se vendra à plus de 30 millions d’exemplaires.

La Madone a du flair et elle n’hésite pas à s’en servir, se réinventant constamment pour évoluer selon l’air du temps. Chaque scandale est minutieusement planifié et vise à promouvoir sa carrière.

Alors que ses semblables abusent des paradis artificiels, l’interprète de «Lucky Star» garde la tête froide et ne perd jamais son objectif de vue: être la meilleure. Arrivée à New York avec 35 $ en poche, elle règne aujourd’hui sur une fortune évaluée à 590 millions de dollars.

Un parfum de scandale

La carrière de la star a été ponctuée de nombreux scandales, dont voici les plus marquants.

La volte-face de Pepsi

En 1989, Madonna signe un contrat de cinq millions de dollars avec la multinationale, qui mise sur la sortie de «Like a Prayer» pour faire un coup de publicité. Hélas, le vidéoclip de la chanson choque l’Amérique et entraîne un boycott de Pepsi. Madonna est aussitôt virée par l’entreprise, mais elle conserve son salaire faramineux.

La censure de «Justify My Love»

En 1990, le vidéoclip de la chanson «Justify My Love» est jugé sexuellement explicite par la chaîne MTV, qui en fait le premier clip banni de son histoire. La mannequin

Amanda Cazalet, embauchée pour jouer l’amante de la diva, a récemment affirmé avoir été forcée d’embrasser la star, qui l’aurait poursuivie de ses assiduités pendant deux ans.

La sortie de «Sex»

En 1992, la star frappe fort en lançant simultanément l’album «Erotica» et le livre «Sex», qui regroupe des photos montrant l’interprète de «Like a Virgin» dans une variété de poses et d’actes sexuels. La participation de plusieurs vedettes, dont l’actrice Isabella Rossellini et la mannequin Naomi Campbell, n’empêche pas le livre de faire scandale.

Le baiser entre filles

En 2003, Madonna monte sur la scène des MTV Video Music Awards pour interpréter un pot-pourri de ses plus grands succès en compagnie de Britney Spears et de Christina Aguilera. Sous le regard ébahi des spectateurs, la star échange un baiser langoureux avec chacune d’entre elles. Ces images feront le tour de la planète.

Adoption controversée

En 2006, la chanteuse adopte un garçon de 13 mois originaire du Malawi, un pays où elle s’est rendue à plusieurs reprises pour des actions caritatives. Très vite, les médias locaux l’accusent d’avoir arraché l’enfant des bras de sa mère et obtenu un passe-droit pour accélérer la procédure. Il faudra encore deux ans avant que l’adoption de David Banda soit finalisée.

La famille... envers et contre tout

Madonna Louise Ciccone a tout juste cinq ans quand la tragédie frappe sa famille: sa mère, celle qui lui a donné son nom et avec qui elle partage une grande complicité, meurt des suites d’un cancer du sein. Il ne reste plus que six enfants en bas âge et un veuf éploré, qui essaie tant bien que mal de subvenir aux besoins de sa famille.

Troisième de la fratrie, Madonna trouve du réconfort dans sa foi chrétienne, mais aussi auprès de sa grand-mère maternelle, Elsie Fortin, dont les origines remontent à la Nouvelle-France.

Quelques années plus tard, la jeune fille accepte mal le remariage de son père, Tony, qui s’est épris de la gouvernante du clan Ciccone, une femme autoritaire à la poigne de fer. Dès lors, l’adolescente rebelle qu’est devenue Madonna rêve du jour où elle pourra prendre le large.

«J’étais résolue à me débrouiller toute seule, à ne compter que sur moi. Je n’appartiendrais plus jamais à qui que ce soit», a-t-elle expliqué à la biographe Barbara Victor. La star, bien que proche des membres de sa famille, entretient encore aujourd’hui des relations conflictuelles avec plusieurs d’entre eux.

Chef de clan

La Madone ne fait pas preuve de la même dureté à l’égard de ses propres enfants, Lourdes, 21 ans, Rocco, 18 ans, David et Mercy James, 12 ans, de même que les jumelles Estere et Stella, 6 ans.

Si l’horloge biologique de la chanteuse met du temps à se faire entendre, cette dernière ne perd pas une seconde lorsque le désir d’être mère se manifeste. Après avoir donné naissance à ses deux aînés, elle se tourne vers l’adoption pour compléter sa famille.

«Je peux être la mère que je n’ai pas eue. C’est une expérience très thérapeutique», a-t-elle affirmé à CBS.

La chanteuse est une maman exigeante, mais elle partage une grande complicité avec sa progéniture, qui ne la quitte pas d’une semelle quand elle voyage à travers le monde.

Évidemment, la maternité ne va pas sans heurts, comme le démontre la dispute très publique ayant opposé la star et son fils aîné, Rocco, qui a exprimé le désir de vivre avec son père en 2016.

Intraitable quand il s’agit de sa carrière, Madonna accepte de mettre de l’eau dans son vin pour garder son clan uni. «Je ne prends pas cette responsabilité à la légère, a-t-elle confié au journaliste Anderson Cooper. Qui sont mes enfants, ce qu’ils deviendront et de quelle façon ils contribueront au monde est très important pour moi.»

Le Bon Dieu... sans concession!

La biographe Barbara Victor raconte que, quand elle était enfant, Madonna affirmait qu’elle souhaitait devenir «religieuse ou vedette de cinéma» lorsqu’on l’interrogeait au sujet de ses aspirations.

Cette réplique illustre à merveille la relation paradoxale que la star entretient avec la religion.

Que ce soit en accompagnant ses tenues affriolantes de chapelets et de crucifix, en dansant devant des croix en feu dans le vidéoclip de la chanson «Like a Prayer» ou en dévoilant sa nudité dans le livre «Sex», la Madone a bâti sa carrière sur la dichotomie entre le bien et le mal.

«J’ai une drôle de relation avec la religion. Je crois beaucoup aux rituels dans la mesure où ils ne blessent personne. Mais je ne suis pas une grande ‘‘fan ’’ des règles», disait-elle en 2013 dans le magazine «Harper’s Bazaar».

À la fin des années 1990, Madonna s’est mise à l’étude de la Kabbale, une forme ancienne de la mystique juive basée sur l’astrologie, l’astronomie et la numérologie, qui a changé sa vie à jamais.

«Je me suis réveillée et j’ai commencé à prendre conscience de mes mots, de mes actions et des conséquences qui en découlaient», a-t-elle affirmé au quotidien «Yediot Aharonot».

Les feux de l’amour

Séductrice née, Madonna ne donne pas son coeur au premier venu et se contente souvent de liaisons passagères.

Selon Barbara Victor, auteure de «Goddess: Inside Madonna», l’interprète de «Crazy for You» ne fait pas de distinction entre l’hétérosexualité et l’homosexualité.

Elle aurait d’ailleurs vécu sa première relation amoureuse avec une apprentie ballerine qu’elle aurait fréquentée pendant des années après avoir craqué pour elle à l’adolescence. À son arrivée dans la Grosse Pomme, la chanteuse cumule les aventures torrides avec des artistes, des producteurs ou des voyous rencontrés lors des soirées de l’avant-garde new-yorkaise.

Quand sa route croise celle d’un jeune acteur prometteur du nom de Sean Penn, elle est prête pour le grand amour. Hélas, le mariage, célébré le jour du 27e anniversaire de la star, s’enlise rapidement. La présence constante des paparazzis et le tempérament bouillant du marié ont raison du jeune couple, dont le divorce est prononcé quatre ans plus tard.

Dès lors, Madonna retourne aux aventures sans lendemain, s’autorisant des relations épisodiques avec la promotrice Ingrid Casares, l’actrice Sandra Bernhard et l’entraîneur personnel Carlos Leon, le père de sa fille Lourdes.

«Je ne vois dans le mariage qu’une institution sexiste, une façon de penser et de vivre sexiste», déclare-t-elle au «Times Weekend Magazine» en 1996.

Quatre ans plus tard, Madonna convole pourtant avec le réalisateur Guy Ritchie lors d’une cérémonie grandiose qui coûte 1,7 million de dollars.

La star s’installe en Angleterre et adopte le style BCBG propre aux membres de l’aristocratie britannique, mais le bonheur conjugal n’est pas au rendez-vous.

Les tourtereaux en viennent éventuellement à mener des existences séparées et divorcent en 2008. De retour au célibat, Madonna s’entiche désormais de séduisants jeunes hommes, mais elle n’entend pas sacrifier sa liberté chèrement acquise et son bonheur familial sur l’autel de l’amour.