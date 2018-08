Médicaments contre l'hypertension potentiellement cancérigènes rappelés

Le rappel de médicaments pour le traitement de l’hypertension artérielle et de l’insuffisance cardiaque contenant un produit potentiellement cancérigène a été élargi, a annoncé Santé Canada, samedi.

Le rappel avait d’abord été publié le 9 juillet concernant les comprimés de valsartan de différents formats vendus sous les marques Teva-Valsartan, Act-Valsartan, Sandoz Valsartan, Valsartan de Sanis, Valsartan de Pro Doc Limitée et Valsartan de Sivem produits pharmaceutiques.

Samedi, Santé Canada a indiqué que la compagnie Teva Canada avait élargi son rappel, par mesure de précaution, pour inclure huit lots supplémentaires «de produits contenant du valsartan parce qu'ils pourraient renfermer une impureté, à savoir de la N-nitrosodiméthylamine (NDMA)».

Les lots ajoutés sont des lots de comprimés Teva-Valsartan/HCTZ portant les numéros 35211546R, 35210940R, 35210939R, 35210938R, 35210937R, 35211844R, 35211335A et 35211136A.

«Selon des études effectuées surtout chez les animaux, la NDMA [l’impureté détectée dans le valsartan] est considérée comme un agent probablement cancérigène pour l'être humain, ce qui signifie qu'une exposition à long terme qui dépasse les niveaux acceptables pourrait causer le cancer», a expliqué Santé Canada.

Le valsartan utilisé dans tous les produits rappelés a été fabriqué en Chine par Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, a précisé le ministère, soulignant qu’il y a en vente au Canada d’autres médicaments renfermant du valsartan qui ne sont pas rappelés, soit parce qu’ils ne renferment pas de valsartan fabriqué par Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, soit parce qu’ils ont été fabriqués par des procédés différents de ceux qui ont introduit l'impureté.

Santé Canada recommande aux personnes qui prennent des médicaments qui renferment du valsartan et qui sont visés par les rappels de «continuer de prendre ces médicaments à moins d'indication contraire d'un professionnel de la santé» et de «communiquer dès que possible avec leur professionnel de la santé afin de discuter des choix de traitement».