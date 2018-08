Saisie record de 50 tonnes de crystal meth au Mexique

Cinquante tonnes de méthamphétamine, drogue de synthèse aussi appelée «crystal meth», ont été saisies dans un laboratoire de l'État mexicain de Sinaloa, où opère le cartel longtemps dirigé par Joaquin «El Chapo» Guzman, a annoncé la Marine mexicaine.

Les militaires ont localisé le laboratoire lors d'une opération menée jeudi dans le village d'Alcoyonqui, au sein de la municipalité de Culiacan, capitale du Sinaloa, dans l'est du Mexique.

«Nous sommes parvenus à sécuriser et à démanteler un laboratoire de drogue clandestin et deux entrepôts souterrains, avec approximativement 50 tonnes de cristal sous forme de cristaux et sous forme liquide», a indiqué la Marine dans un communiqué

La drogue était stockée dans des bidons et des tonneaux de diverses contenances, et des ingrédients chimiques ainsi que des équipements nécessaires à la production de crystal meth ont été découverts.

Selon la presse locale, le laboratoire clandestin a été découvert dans une zone contrôlée par le cartel de Sinaloa, auquel appartenait Joaquin Guzman, considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant du monde.

Extradé du Mexique vers les États-Unis en janvier 2017, Joaquin Guzman est aujourd'hui détenu dans une prison de New York.

À partir de novembre, celui que l'on surnomme «El Chapo», comparaîtra devant un tribunal de Brooklyn pour 17 délits, dont le trafic de plus de 200 tonnes de cocaïne vers les États-Unis.

En 2007, la Marine avait saisi 23,5 tonnes de cocaïne dissimulées dans un bateau ancré dans le port de Manzanillo, dans l'océan Pacifique.

Selon le gouvernement, il s'agissait à cette époque de la plus grosse saisie de cocaïne réalisée dans le monde, la drogue appartenant au cartel de Sinaloa.

En décembre 2006, le gouvernement a lancé une opération militaire antidrogue, qui a été suivie d'une vague de violence, dans laquelle sont mortes plus de 200 000 personnes.