Sondage : la CAQ prudente, les autres partis confiants

À moins d'une semaine du déclenchement de la campagne électorale, un sondage Léger-Le Journal de Montréal-LCN montre que la Coalition avenir Québec (CAQ) s'impose encore. Malgré tout, la volatilité du vote garde l’espoir bien vivant au sein des autres partis et incite la formation en tête à faire preuve de prudence.

Le sondage en question montre que l’écart se resserre légèrement entre caquistes (36 %) et libéraux (30 %), révèle le coup de sonde. De plus, 45 % des électeurs n’ont pas fait un choix définitif et jugent probable de changer d’avis.

«On ne peut rien tenir pour acquis. La CAQ est en avance, mais les libéraux ne sont pas battus encore», a expliqué Simon Jolin-Barette, député de la CAQ dans Borduas.

Selon lui, son parti est le seul qui incarne le «changement» et qui peut mettre fin au règne du Parti libéral. «Il ne faut pas baisser notre garde. Il faut travailler jusqu’à la dernière minute et il faut continuer de convaincre les gens», a précisé Simon Jolin-Barette.

Chez les libéraux, on se dit prêt à relever le défi. «Nous sommes prêts pour cette campagne», a affirmé Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales, en entrevue à LCN.

«Je crois que les Québécois verront la différence entre la CAQ et nous [...] François Legault n’a pas la stature d’un premier ministre», a déclaré la politicienne, rappelant que Philippe Couillard, son chef, est un «homme foncièrement bon».

Lisée, heureux dans le rôle d’«underdog»

Dans un message publié sur sa page Facebook, Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, a pour sa part déclaré se sentir à l’aise dans le rôle du sous-estimé.

Dans le sondage, son parti obtient un pointage de 18%.

«J'ai dit cette semaine que j'appréciais la situation "d'Underdog" dans laquelle on se trouve en début de campagne. C'était aussi la situation de René Lévesque en 1976 et la mienne en début de campagne au leadership», peut-on lire dans la publication accompagnée d’un extrait de la série animée «Underdog», diffusée dans les années 60.

Chez Québec Solidaire, on n’a pas voulu commenter les chiffres du sondage.