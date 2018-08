Stupéfaction chez les travailleurs d'Axion Technologies

Au lendemain de l’annonce de la mise à pied de 77 employés d’Axion Technologies à Lévis et à La Pocatière, le syndicat Unifor a fait part de sa consternation et de sa déception.

«Pour être honnêtes, nous ne nous attendions pas à cette annonce de fermer les opérations de la production. D'autant plus que les carnets de commandes sont pleins», a souligné, samedi, la présidente de la section locale 720, Johanne Bérubé, dans un communiqué.

Vendredi, les employés touchés (55 à Lévis et 22 à La Pocatière) ont appris que l’entreprise, fournisseur du secteur du transport ferroviaire et par autobus, les mettait à pied, et ce, d’ici la fin du mois de janvier prochain, dans le cadre d’une nouvelle stratégie.

«Ça nous fait vraiment mal au cœur. Ce sont encore des emplois québécois que l'on perd et qui sont délocalisés à l'étranger. Des emplois qui étaient ici, près de chez nous, en dehors des grands centres», a déploré Mme Bérubé.

Des indemnités de départ ainsi qu'un soutien psychologique ont été offerts par l’employeur, a-t-on précisé.

Le syndicat a assuré qu’il allait soutenir les travailleurs, qui pour la plupart n’ont pas de régime de retraite et sont dans la fin de la cinquantaine.

Vendredi, Axion a expliqué que cette révision de ses activités manufacturières au Québec est entreprise dans la foulée d’un nouvel alignement stratégique de sa maison mère, Luminator Technology Group.