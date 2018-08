Tapis rouge: Nick Jonas dévoile son truc beauté

Nick Jonas est sur tous les fronts: il a sorti trois albums studio et a également participé à des séries telles que Smash et Scream Queens. Alors qu'il est aussi en train de se faire une réputation pour son style vestimentaire, il a maintenant partagé que son secret pour être au top sous les projecteurs est un court passage au sauna le matin.

« (Un grand événement) signifie généralement qu'il faut se lever tôt et se faire une bonne séance d’entraînement, puis se rendre au sauna pour bien suer, a déclaré la vedette à Teen Vogue. Et puis ma routine beauté comprend un excellent hydratant qui fait du bien et tout ce qui donne l'impression que j'ai un peu plus dormi. »

Pour ses apparitions sur le tapis rouge, la vedette des Jonas Brothers collabore avec le styliste Avo Yermagyan et la maquilleuse Marissa Machado. Et les admirateurs remarqueront sans aucun doute que la chanteur, en couple avec l’actrice Priyanka Chopra, porte maintenant davantage de pièces de John Varvatos, ayant collaboré avec le créateur de mode masculine sur une collection capsule et un parfum.

«La beauté de cette collaboration et de ce partenariat avec John sur tous ces plans était vraiment que c'est un projet qui s'est développé naturellement, a expliqué la vedette de 25 ans. Au départ, nous nous sommes associés pour les vêtements : la collection capsule. C'était incroyable, alors l'étape suivante, c'était le parfum.»

Avec des notes de tête de feuilles de mandarine et de kaffir et des notes de cœur de sauge, de romarin et de lavande, l’eau de Cologne JVxNJ est sûre de se vendre comme des petits-pains.

Cependant, Nick Jonas a admis qu’il n’avait pas encore offert le parfum à ses frères, Kevin, Joe et Frankie Jonas: «J'essaie toujours d'être l'homme qui sent le meilleur de la pièce. Mais je leur donnerai une bouteille un jour», a-t-il ajouté en riant.