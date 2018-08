Un arbitre poursuit un joueur pour 195 000$

Un arbitre de l’Estrie poursuit pour près de 200 000 $ les associations de soccer et un joueur qui lui a lancé un ballon derrière la tête après une partie.

Gustavo Arango, 27 ans, arbitrait un match de soccer senior le 26 juin 2017 entre l’AC Dur et les Patriotas.

L’enjeu était important puisque les deux équipes se bataillaient pour la première place de leur division.

Quelques minutes avant la rencontre, M. Arango a constaté qu’il manquait un juge de lignes pour l’aider. Selon la poursuite déposée au palais de justice de Sherbrooke, le 16 juillet, M. Arango aurait communiqué par téléphone avec l’Association régionale des joueurs de soccer de l’Estrie pour qu’elle puisse trouver un deuxième juge de lignes.

Le coordonnateur lui aurait mentionné qu’il n’était pas responsable des juges de lignes et qu’il devait se tourner vers le Club de soccer de Sherbrooke.

Toujours selon la poursuite, la direction du club n’a pas trouvé ou n’a pas cherché à trouver de remplaçant.

Expulsion

La partie a finalement commencé avec un officiel en moins, et après plusieurs accrochages et deux joueurs des Patriotas expulsés en première demie, M. Arango a mis un terme à la partie à la 52e minute de jeu, plutôt que les 90 réglementaires.

Frustrés de la situation, les membres des Patriotas ont encerclé l’arbitre et c’est à ce moment que le joueur et entraîneur de cette équipe, Ruben Dario Meza Lazaro, lui a lancé un ballon derrière la tête.

En juin dernier, M. Meza Lazaro a été reconnu coupable de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions. Il doit revenir en cour le 10 septembre pour les représentations sur la peine.

Pour cette rencontre, M. Arango a reçu un salaire de 51,50 $.

Plusieurs dommages

M. Arango a subi une sévère commotion cérébrale et il a dû s’absenter de son emploi de planificateur financier pendant un an. Il est présentement en retour préventif.

Selon la poursuite, il a de la difficulté à se concentrer. Père de trois enfants (4 mois, 1 et 2 ans), il n’a pas été en mesure de s’occuper du plus jeune comme il aurait voulu le faire. Parfois, sa conjointe doit quitter la résidence familiale avec les enfants afin de lui permettre de se reposer et de diminuer son irritabilité.

«C’est une situation qui mérite d’être dénoncée et c’est inconcevable qu’on se rende là dans un sport amateur. On ne voit même pas ça dans un sport professionnel», a déploré M. Arango en entrevue, vendredi.

Il poursuit M. Meza Lazaro, l’Association régionale des joueurs de soccer de l’Estrie, la Fédération de soccer du Québec et le Club de soccer de Sherbrooke pour 195 578,46 $.