Une quinzaine de loups sauvés d’un élevage d’animaux à fourrure

Une quinzaine de loups ont été sauvés d’une ferme destinée à l’élevage d’animaux à fourrure, près de Los Angeles.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Le refuge pour animaux Wildlife WayStation les a recueillis. Libérés d’atroces conditions de vie, les loups ont d'abord été examinés au zoo de Los Angeles. Après avoir été soignés, ils ont été présentés aux médias vendredi.

«De la fourrure, c’est de la fourrure et on ne porte pas de la fourrure vivante, a affirmé Martine Colette, fondatrice du Wildlife WayStation. Donc, ils auraient été tués et leur fourrure aurait été vendue.»

La poursuite affirme que cet élevage contrevient à la loi fédérale sur la protection des espèces menacées.

Les loups pourront maintenant vivre dans un vaste enclos du refuge.