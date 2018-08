Viaduc effondré en Italie: le bilan grimpe à 40 morts

Le bilan de l'effondrement d'un pont autoroutier mardi à Gênes, dans le nord de l'Italie, est monté samedi à 40 morts confirmés et trois autres probables, a-t-on appris de sources officielles.

Alors que le bilan était resté à 38 morts pendant plusieurs jours, les pompiers qui fouillent les décombres sans relâche ont annoncé avoir retrouvé samedi après-midi le corps d'un ouvrier génois trentenaire qui était porté disparu.

Parallèlement, un Roumain de 36 ans a succombé samedi à ses blessures, a annoncé dans un communiqué l'hôpital où il était pris en charge.

Et les pompiers ont retrouvé, écrasée sous un bloc de béton, la voiture d'une famille turinoise, un couple et leur fillette de 9 ans. Mais compte tenu de l'état du véhicule, il n'était pas possible de confirmer le nombre et l'identité des personnes à bord.

Les trois membres de la famille turinoise sont les derniers encore officiellement portés disparus, mais les pompiers ont assuré qu'ils poursuivraient leurs recherches jusqu'à avoir la certitude qu'il n'y a plus personne dans l'amas de béton et de ferraille en contrebas du pont.

500 millions d'euros prêts pour aider Gênes et reconstruire le pont

Les dirigeants d'Autostrade per l'Italia, société autoroutière gestionnaire du viaduc qui s'est effondré mardi à Gênes, ont annoncé samedi que 500 millions d'euros étaient déjà prêts pour aider la ville et reconstruire l'ouvrage.

«En faisant la somme, on arrive rapidement au demi-milliard d'euros (...). Ce sont des fonds qui seront disponibles dès lundi», a déclaré Giovanni Castellucci, patron de la société qui a été mise en cause par le gouvernement, au cours d'une conférence de presse.

Cette somme comprend à la fois un fonds se comptant «en millions d'euros» pour les proches de la quarantaine de victimes, mais aussi un fonds avec «des dizaines de millions d'euros» géré par la commune pour reloger les habitants dont les immeubles sous le pont sont condamnés.

Parallèlement, «nous avons un projet qui nous permet, en huit mois, entre démolition et reconstruction, d'avoir un nouveau pont en acier», a-t-il assuré, précisant que le délai de huit mois s'entendait à partir du feu vert des autorités au projet.

Pour désengorger la ville en attendant, Autostrade aménagera aussi «en des temps record» une alternative pour les poids lourds sur une voie privée de l'aciérie Ilva près du port.

Et les autoroutes de la zone de Gênes ne seront plus payantes à partir de lundi.