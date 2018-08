Au moins un blessé dans un capotage sur l’autoroute 40

Une violente sortie de route suivie par une deuxième collision impliquant un véhicule avec à son bord des enfants a fait au moins un blessé en plus de causer une importante congestion, dimanche matin, sur l’autoroute Félix-Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures.

C’est une voiture de petit gabarit qui a effectué une sortie de route, pour une raison inconnue, peu avant 11 h 15, en direction est à la hauteur du chemin du Lac.

Le véhicule a fait des tonneaux et a terminé sa course dans le terre-plein central. Selon les informations préliminaires transmises par la Sûreté du Québec, il y avait une personne à bord. Celle-ci a subi des blessures, mais on ne connaît pas leur gravité.

Une deuxième collision impliquant un autre véhicule s’est produite quelques instants plus tard dans le même secteur.

Les ambulanciers ont procédé à l’évaluation de deux enfants qui se trouvaient à l’intérieur de ce deuxième véhicule. Ils ne semblent pas avoir été blessés.

Au moment d’écrire ces lignes, la SQ amorçait son travail d’enquête et ne disposait pas d’information supplémentaire sur les circonstances de ces deux collisions.

Un bouchon de circulation s’est rapidement formé à la suite de ces deux événements. Vers midi, la congestion était lourde sur plus de cinq kilomètres en direction ouest. La voie de gauche a été fermée dans les deux directions.