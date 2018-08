Ces 9 liaisons sont plus rapides à faire en train qu'en avion

Si les voyages par train n'ont pas vraiment la cote en Amérique du Nord, la situation est tout autre en Europe et en Asie alors que le réseau ferroviaire est particulièrement bien développé pour le transport de passager.

Sur le Vieux Continent, le train est souvent moins cher que de prendre l'avion et peut même s'avérer étonnamment plus vite en plus de vous faire débarquer directement au centre-ville de votre destination.

Voici neuf liaisons européennes qui sont plus rapides à faire en train qu'en avion, selon le site SmarterTravel. Les données proviennent de GoEuro et la durée indiquée pour le transport en avion inclut le temps que le passager doit passer à l'aéroport avant son vol.

1. Londres – Paris | 2h16 en train / 5h50 en avion

Une très grande économie de temps entre ces deux villes. Merci au tunnel sous la Manche qu’emprunte l’Eurostar. L’un des grands avantages est que le train arrive au centre de Londres alors que les deux aéroports sont plutôt éloignés.

2. Florence – Naples | 2h50 en train / 5h en avion

L’aller-retour entre ces deux classiques italiens, pourtant séparés par 500 km, est possible dans une seule journée grâce à ItaliaRail.

3. Madrid – Valence | 1h42 en train / 3h10 en avion

Il faut moitié moins de temps en train qu’en avion pour relier la capitale espagnole à Valence, sur la côte est du pays.

4. Londres – Manchester | 2h11 en train / 3h35 en avion

Si vous passez du temps à Londres, pourquoi ne pas en profiter pour faire un tour dans cette autre grande ville du pays?

5. Bologne – Rome | 2h en train / 3h15 en avion

Plusieurs compagnies ferroviaires effectuent cette liaison en peu de temps, ce qui veut dire qu’il y a plusieurs horaires disponibles.

6. Londres – Amsterdam | 3h41 en train / 4h30 en avion

Même si le trajet en train comprend une correspondance à Bruxelles, l’économie de temps est quand même considérable.

7. Barcelone – Madrid | 2h30 en train / 3h45 en avion

Le train est assurément le meilleur moyen de faire la route entre ces deux classiques espagnols.

8. Milan – Zurich | 3h23 en train / 3h46 en avion

Peu de temps à sauver sur cette liaison, mais vous éviterez la cohue et la sécurité de l’aéroport.

9. Amsterdam – Paris | 3h48 en train / 4h en avion

Ici aussi, la différence de temps n’est pas grande, mais ces quelques minutes vous permettront peut-être de prendre un café de plus dans la Ville Lumière.