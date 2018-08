Création du Centre québécois de génomique clinique à Montréal

Le Centre québécois de génomique clinique (CQGC) verra le jour à Montréal, a annoncé le ministre de la Santé Gaétan Barrette, dimanche.

Situé à l’hôpital Sainte-Justine, le CQGC aura pour but de répondre aux besoins du réseau de la santé dans «le domaine du diagnostic moléculaire et de la médecine personnalisée, notamment dans les domaines du diagnostic des maladies rares et de la cancérologie», a fait savoir le ministère de la Santé par communiqué. Il aura aussi comme mission d’effectuer des analyses moléculaires faites par des laboratoires privés nationaux et internationaux qui coûtaient 21 millions $ chaque année à l’État québécois.

« La création du Centre québécois de génomique clinique favorisera la mise en commun de l'expertise et du savoir-faire québécois en matière de génomique au service des patients. Cette démarche viendra appuyer nos efforts pour soutenir le développement de la médecine personnalisée, tout en permettant de générer d'importantes économies en rapatriant dans notre réseau des analyses qui étaient réalisées à l'extérieur du Québec», a précisé le ministre Barrette par communiqué.

Le CQGC sera géré par le Réseau québécois de diagnostic moléculaire, qui regroupe notamment des établissements responsables des grappes de biologie médicale. Il rendra des comptes au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.