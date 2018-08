Des cégeps de Québec prêts pour la légalisation du pot

C’est jour de rentrée ce lundi matin dans des cégeps de Québec, qui se disent prêts à faire face à la légalisation de la marijuana prévue le 17 octobre.

Dans plusieurs établissements, différentes initiatives ont déjà été mises en place ou sont prévues, pour informer et sensibiliser les étudiants et les employés à cette nouvelle réalité. Un peu partout, le message sera sensiblement le même : ce n’est pas parce que le cannabis est désormais légal qu’il est acceptable, explique-t-on à la Fédération des cégeps.

La loi provinciale prévoit déjà qu’il sera interdit, à partir du 17 octobre, de posséder et de consommer du cannabis dans les bâtiments et sur les terrains des cégeps. Les cégeps doivent s’assurer de faire respecter ces règles, selon la directrice générale du cégep Limoilou, Chantal Arbour.

Sanctions

Les règlements en place prévoient déjà des sanctions en cas de possession et de consommation de drogues sur le campus. Un enseignant pourrait, par exemple, expulser d’une salle de classe un étudiant intoxiqué qui nuit au bon déroulement d’un cours, comme c’est déjà le cas présentement.

« On est prêt, lance Mme Arbour. On a déjà l’encadrement nécessaire en place, et on va suivre tout ça de très près. On sera très vigilant. »

Au cégep Garneau, des mesures se sont mises en branle dès le printemps. Une formation a été offerte à tous les gestionnaires du collège afin de les informer de leurs obligations légales. Le cégep appliquera une politique de « tolérance zéro » envers le cannabis et la cigarette, puisque Garneau est devenu un campus 100 % sans fumée l’an dernier.

Portrait de situation

Une étude sera réalisée cet automne en partenariat avec le Centre de dépendance de Québec afin de faire un état de situation, selon la coordonnatrice au développement institutionnel et aux communications, Hélène Aubin.

« On veut en savoir davantage sur les connaissances et les habitudes de nos étudiants et employés » en matière de consommation de cannabis, afin de mieux orienter les interventions à venir, explique Mme Aubin.

Une campagne de sensibilisation « intensive » est aussi prévue en octobre, et une politique sur l’usage et la possession de drogues est en cours d’élaboration.

Au cégep de Sainte-Foy, ce sont les étudiants en graphisme qui seront mis à contribution afin de développer une campagne de sensibilisation sur la consommation du cannabis.

Sur la Rive-Sud, au cégep Lévis-Lauzon, de la formation supplémentaire sera offerte aux intervenants qui travaillent auprès des jeunes. L’établissement, comme l’ensemble du réseau collégial, attend toujours que le ministère de l’Enseignement supérieur lui transmette des outils de sensibilisation, attendus au cours des prochaines semaines.

À la Fédération des cégeps, on rappelle que la consommation de cannabis n’est pas une réalité nouvelle pour les intervenants du réseau collégial, qui se sentent « en confiance » pour intervenir adéquatement auprès des jeunes.

Ce que la loi prévoit

Interdiction de posséder de la marijuana dans les locaux ou les bâtiments des cégeps, excepté les résidences étudiantes

Interdiction de fumer ou de vapoter du cannabis sur les terrains des cégeps