«Le vrai sondage, c'est le 1er octobre», clame Manon Massé

La porte-parole de Québec solidaire Manon Massé considère que le score qu’accorde à son parti le plus récent sondage Léger-Le Journal de Montréal/LCN témoigne du travail que fait Québec solidaire, mais que le vrai sondage sera le vote le 1er octobre.

Samedi, son parti avait refusé de commenter ce sondage qui lui donne 10 % des intentions de vote, comparativement à 36 % pour la CAQ, 30 % pour les libéraux et 18 % pour le PQ.

Interpellée par le «24 Heures», dimanche, avant le départ du défilé de la fierté, Manon Massé a quand même accepté d’apporter quelques commentaires. «On continue à être sur le terrain. Les gens font de plus en plus l’association entre les mesures ou propositions qui les font plus triper et ça résonne avec Québec Solidaire.»

«Entre moi et vous, le vrai sondage, on le sait, c’est le 1er octobre, a-t-elle toutefois tenu à préciser, refusant de voir un score de 10 % comme du surplace. Notre objectif, c’est de poursuivre le travail, c’est la plus grosse campagne qu’on n’a jamais menée. Il y a du monde partout à travers le territoire québécois.»

Elle assure que «2018 c’est l’élection où on aura des solidaires à l’extérieur de Montréal».

Quant au haut taux d’électeurs qui n’ont pas encore fait de choix définitif tel que l’a souligné le sondage de samedi, Mme Massé croit que «ça reflète la réalité». «Les gens ne veulent pas se faire dire pour qui voter. Ils veulent prendre contact avec les idées des partis politiques, prendre contact avec leurs représentants et représentantes», estime-t-elle.

«Je pense que les sondages, c’est une chose, mais la réalité démocratique, c’est le 1er octobre», a-t-elle répété.

