Les chefs suscitent peu d’engouement

À quelques jours du déclenchement de la campagne, aucun des quatre chefs ne soulève la passion des électeurs. Plus du tiers (37 %) des Québécois n’iraient prendre un verre avec aucun d’entre eux.

C’est ce que révèle un sondage Léger mené pour «Le Journal de Montréal»/LCN, qui précise que cette tendance est encore plus marquée chez les femmes (42 %).

«Les électeurs veulent tomber amoureux, mais pour cette élection-là, c’est un peu difficile», a indiqué le sondeur Jean-Marc Léger.

C’est malgré tout avec François Legault (18 %), de la Coalition avenir Québec (CAQ), que les Québécois aimeraient le plus aller prendre un verre, suivi par Manon Massé (15 %), de Québec solidaire, Philippe Couillard (11 %), du Parti libéral, et Jean-François Lisée (10 %), du Parti québécois.

«Il n’y a pas dans cette élection de Jack Layton, de Justin Trudeau ou de René Lévesque», a dit M. Léger, pour illustrer le faible enthousiasme que suscitent les aspirants premiers ministres.

En comparaison, en avril 2011, 48 % des Québécois disaient avoir envie d’aller prendre une bière avec M. Layton, alors chef du Nouveau parti démocratique.

Legault au sommet

Au-delà du charisme, c’est M. Legault (24 %), dont le parti mène dans les intentions de vote, qui apparaît aux Québécois comme la personne la plus compétente. Viennent ensuite M. Couillard (19 %), M. Lisée (11 %) et Mme Massé (6 %).

M. Legault est également perçu comme le politicien le plus à même de favoriser la création d’emplois, d’améliorer les réseaux de l’éducation et de la santé, de favoriser l’intégration des immigrants et d’améliorer la mobilité.

Le chef caquiste est aussi celui qui incarne le plus le changement (28 %) et qui comprend le mieux la réalité des électeurs (21 %), estiment les Québécois sondés.

MM. Couillard et Lisée ont beau marteler que leur formation politique est un symbole de renouveau, seuls 6 % et 8 % des électeurs, respectivement, estiment qu’ils représentent le changement.

Le chef de la CAQ est également celui qui défendrait le mieux les intérêts du Québec advenant que son parti forme le prochain gouvernement. M. Couillard et M. Lisée sont loin derrière à 16 %, tandis que Mme Massé ferme la marche à 10 %. M. Legault serait également le mieux placé pour tenir tête au président américain Donald Trump (21 %).

Manque de culture

Ce n’est cependant pas pour la grande culture de son chef que les Québécois optent pour la CAQ. Seulement 9 % des répondants jugent qu’il est le plus cultivé, contre 25 % pour M. Couillard et 23 % pour M. Lisée.

Par ailleurs, Mme Massé est perçue comme la chef la plus honnête, la plus généreuse et la plus susceptible de défendre l’environnement et les plus démunis.

Quant à M. Lisée, il serait le mieux outillé pour défendre l’identité québécoise.

Le sondage a été mené sur le web auprès de 2488 Québécois, entre le 10 et le 14 août.

Parmi les choix suivants, avec quelle personne auriez-vous envie de prendre une bière ou un café?

15 % | Manon Massé

11 % | Philippe Couillard

10 % | Jean-François Lisée

18 % | François Legault

Méthodologie: Sondage internet, à l’aide de la technologie d’interview web assistée par ordinateur (CAWI). Du 10 au 14 août 2018

2488 Québécois, âgé(e)s de 18 ans ou plus et ayant le droit de vote au Québec, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de LegerWeb.

À l’aide des données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la région et le niveau de scolarité afin de garantir un échantillon représentatif de la population.

Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 2488 répondants aurait une marge d’erreur de +/- 1,97 %, et ce, 19 fois sur 20.