Travaux d’Hydro-Québec : déjà des impacts environnementaux à Saint-Adolphe-d'Howard?

La municipalité et les résidents de Saint-Adolphe-d'Howard dans les Laurentides se sont battus pendant des années contre le projet de construction d'une ligne à haute tension d'Hydro-Québec. Aujourd'hui, les travaux vont bon train et des citoyens affirment qu'il y a déjà des impacts environnementaux.

Sur la future emprise du pylône 55, qui soutiendra la nouvelle ligne de transport d'électricité reliant Mont-Tremblant à Saint-Sauveur, Hydro-Québec travaille près d’un ruisseau et d’une zone humide.

À quatre reprises depuis le début de juillet, les riverains du lac des Trois Frères ont remarqué l'accumulation de sédiments provenant des affluents en amont après de fortes pluies.

«Des sédiments qui se déversent dans des lacs comme ça, c'est extrêmement nocif. C'est mauvais pour l'écologie. Ce n’est pas pour rien que la loi sur la qualité de l'environnement interdit le déversement de sédiments dans la nature», affirme Sarah Perreault, une résidente du secteur.

Un scénario prévisible

Des citoyens avaient pourtant prévu un tel scénario bien avant que les premières machines viennent déboiser le paysage sur les 43 kilomètres de la nouvelle ligne, dont près du tiers se retrouvent sur le territoire de Saint-Adolphe-d'Howard.

«Dès 2013, on leur a dit: ‘ce projet-là risque de porter atteinte non seulement au paysage, mais à notre environnement et à nos lacs’. Ce qu'on anticipait est malheureusement en train de se produire», ajoute Sarah Perreault.

Hydro-Québec affirme malgré tout prendre tous les moyens pour minimiser les impacts de ses travaux. Malgré tout, la société d’État a reçu un avis de non-conformité du ministère de l'Environnement.

«Le ministère n’a pas établi que nos travaux étaient responsables. C'est difficile de faire un lien clair. Cela dit, c'est certain qu’on est en mode solution. Notre objectif, c'est qu'il n’y ait pas de sédimentation», justifie Maxence Huard-Lefebvre d’Hydro Québec, qui précise qu’une «panoplie de correctifs additionnels» ont été apportés.