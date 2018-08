Un oiseau migrateur est menacé en terres fédérales

Les écologistes accusent le gouvernement d’Ottawa de laisser mourir un petit oiseau en péril qui a trouvé refuge dans un marais fédéral en bordure de l’aéroport Montréal-Trudeau.

L’oiseau est surnommé petit blongios. Pas plus gros qu’un merle, il s’agit du plus petit héron d’Amérique du Nord. Très peu de Canadiens le connaissent, car il ne reste plus que 1500 couples à travers le pays, dont moins de 300 au Québec. L’espèce est classée menacée au Canada depuis 2009.

L’ornithologue Joël Coutu a été très surpris de rencontrer cet oiseau migrateur rare dans le marais des Sources, un milieu humide qui borde l’aéroport Montréal-Trudeau, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Il a découvert que trois couples de petits blongios viennent y nicher depuis l’été 2016 et y élèvent leurs oisillons jusqu’à leur migration vers le sud, à l’automne.

Mais la survie de ce milieu humide est menacée par le développement du Technoparc et de l’Éco-Campus Hubert Reeves, où Montréal veut développer un pôle industriel vert. L’endroit est en plus sur le tracé du Réseau express métropolitain (REM), dont les trains électriques doivent passer juste en dessous du marais.

Pour le Parti vert du Canada, le petit blongios est dans la même situation que la rainette faux-grillon de l’ouest, une grenouille classée menacée pour laquelle Ottawa a stoppé un projet résidentiel en Montérégie, en 2016.

Deux poids, deux mesures

Mais le gouvernement fédéral refuse de protéger le marais des Sources, bien que les experts du Service canadien de la faune «ont confirmé la présence du petit blongios et sa nidification probable dans le marais des Sources», indique au «Journal de Montréal» la porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada, Gabrielle Lamontagne.

«Pourquoi, quand il s’agit du terrain privé d’un promoteur, la ministre [Catherine McKenna] intervient, et quand il s’agit d’un terrain public fédéral, elle ne le fait pas? C’est deux poids, deux mesures», dénonce le chef adjoint du Parti vert, Daniel Green.

Zone protégée

Mme Lamontagne indique que «plusieurs autres critères doivent être remplis», en plus de la présence d’une espèce en péril, avant de protéger un secteur. Mais les verts estiment qu’Ottawa contrevient à sa propre Loi sur les espèces en péril, qui l’oblige à protéger le petit blongios, au même titre que la rainette.

Dans le cas de la grenouille, la ministre a protégé une zone d’environ 2 km2 à La Prairie, Candiac et Saint-Philippe.

Si elle en faisait autant pour le petit échassier, «ça mêlerait les cartes pour le REM et pour le campus Hubert Reeves», indique M. Coutu.

Pourquoi faut-il protéger le petit blongios?

«Sa présence, comme celle des six oiseaux de proie répertoriés au marais des Sources, est un excellent indicateur de la santé de l’écosystème, le milieu humide.» – Joël Coutu, ornithologue

Qu’est-ce qu’un milieu humide?

«C’est un écosystème saturé d’eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol ou la composition de la végétation. Il peut s’agir d’un étang, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière.» – Ministère de l’Environnement

Pourquoi les milieux humides sont-ils importants?

«Les milieux humides aident à filtrer l’eau, à nous protéger contre les inondations et à contrebalancer les effets néfastes des changements climatiques. Plus de 80 % des milieux humides ont disparu dans la grande région de Montréal.» – Bernard Filion, directeur de Canards illimités Canada